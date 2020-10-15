edición general
En China, viajar en el tiempo está prohibido… al menos en el cine: para ellos, alterar la historia es faltar al respeto

En China, el viaje en el tiempo lleva años con la etiqueta de "prohibido". No porque sea complicado de producir o porque no tenga público, sino porque a ojos de las autoridades supone una falta de respeto hacia la historia y una puerta abierta a interpretaciones demasiado libres.

8 comentarios
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
¿Seguro?

www.rfi.fr/es/cultura/20201015-museo-francés-suspende-exposición-sob

El museo de historia de Nantes, en el oeste de Francia, anunció el lunes que aplazaba una exposición dedicada a la historia de Gengis Kan y del imperio mongol porque las autoridades chinas, que colaboraban con la muestra, intentaron imponer una “reescritura tendenciosa encaminada a eliminar completamente la historia y la cultura mongolas en favor de una nueva narrativa nacional" del gigante asiático.
antesdarle #7 antesdarle
#4 como diría un gran pensador  media
celyo #8 celyo
supone una falta de respeto hacia la historia y una puerta abierta a interpretaciones demasiado libres.

Creo recordar que allí tenían capado lo de la plaza de Tiananmen.

Me da que aquello que no es controlado por ellos es mal visto, y dar pie a la gente, que pueden cambiarlo el pueblo, es muy peligroso para ellos.

Pero vamos, en ese revisionismo, Trump va a la zaga.
Raro no sería qie acabe con estas resoluciones.
ewok #2 ewok
¿Y el problema de los tres cuerpos?
Euripio #3 Euripio
#2 Que yo recuerde no viajan en el tiempo.
En todo caso se ponen en un lugar donde el tiempo pasa más lento, equivalente a la hibernación.
No cambian el pasado ni viene nadie del futuro a cambiar el presente.
ewok #5 ewok
#3 No he leído el libro, pero la serie sí que cambia y reinterpreta varias cosas del pasado.
Magog #1 Magog
No altera la historia, eso causaría paradojas.
Aunque lo de los árboles, ahora que pienso...
TripleXXX #6 TripleXXX
Vaya chalaura, yo me he enviciado con la kk de dramabox y demas y la mayoría de los dramas van de renacer en el pasado para ajustar cuentas y demás.
