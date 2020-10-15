En China, viajar en el tiempo está prohibido… al menos en el cine: para ellos, alterar la historia es faltar al respeto

En China, el viaje en el tiempo lleva años con la etiqueta de "prohibido". No porque sea complicado de producir o porque no tenga público, sino porque a ojos de las autoridades supone una falta de respeto hacia la historia y una puerta abierta a interpretaciones demasiado libres.
El museo de historia de Nantes, en el oeste de Francia, anunció el lunes que aplazaba una exposición dedicada a la historia de Gengis Kan y del imperio mongol porque las autoridades chinas, que colaboraban con la muestra, intentaron imponer una “reescritura tendenciosa encaminada a eliminar completamente la historia y la cultura mongolas en favor de una nueva narrativa nacional" del gigante asiático.
Creo recordar que allí tenían capado lo de la plaza de Tiananmen.
Me da que aquello que no es controlado por ellos es mal visto, y dar pie a la gente, que pueden cambiarlo el pueblo, es muy peligroso para ellos.
En todo caso se ponen en un lugar donde el tiempo pasa más lento, equivalente a la hibernación.
No cambian el pasado ni viene nadie del futuro a cambiar el presente.
