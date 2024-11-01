edición general
China rompe los límites de la ciencia: 'Es capaz de producir energía renovable durante 25 años sin pausa'

La S1500 no es una máquina cualquiera. Con sus 60 metros de largo, 40 de ancho y otros 40 de alto, se trata de una estructura colosal diseñada para aprovechar los vientos de gran altitud, mucho más constantes y potentes que los que solemos ver en tierra firme. Tras ella hay un equipo de primer nivel compuesto por Beijing SAWES Energy Technology, la Universidad de Tsinghua y la Academia China de Ciencias, tres pilares del I+D en el país

Khadgar #1 Khadgar
Bueno, a ver que pega le saca Trump y a ver cuanto tarda en enviarles un Tweet diciéndoles que no la usen. :roll:
