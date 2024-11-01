edición general
China prueba el dirigible volador de «molino de viento» a nivel de megavatios más grande del mundo

Los vientos que soplan entre los 500 y 10.000 metros de altitud son considerablemente más fuertes y constantes que los de superficie. Y esta diferencia no es trivial: a 1.000 metros de altura, un mismo rotor puede captar hasta 27 veces más energía que a ras de suelo. Además, los vientos de altura no compiten por el espacio con usos agrícolas, urbanos o industriales. La capacidad de desplegarlo en pocas horas le otorga un valor estratégico en emergencias humanitarias.

10 comentarios
#10 Pitchford
Supongo que contendrá helio. No sé, veo difícil que se puedan utilizar en gran número y que sea competitivo. Quizá para aplicaciones muy concretas en ciertos sitios, militares o científicas.
gordolaya #6 gordolaya
#4 Supongo que al ser una "cometa" el cable irá junto con el de sujección e iran tensos
sorrillo #9 sorrillo
¿Y cuantos misiles Hellfire se derrocharan con ellos?
gordolaya #7 gordolaya
#5 Bueno, una vez a tierra (si está en la montaña) ya no es un problema...
ElBeaver #8 ElBeaver
#7 por eso lo digo
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
Falta explicar la parte de transmitir la energía desde 1000 metros de altura hasta el suelo... porque a la vieja usanza con un cable mal.
mamarracher #2 mamarracher
#1 La noticia lo comenta, es con cable.
gordolaya #3 gordolaya
#1 ¿Porque mal ?
astronauta_rimador #4 astronauta_rimador
#3 imaginate desenredar un cable de esa longitud.
ElBeaver #5 ElBeaver
#3 Se rompe con esa longitud. Solo se me ocurre que lo coloquen en la cima de alguna montaña muy alta y que el cable no sea demasiado largo.
