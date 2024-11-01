China prueba el dirigible volador de «molino de viento» a nivel de megavatios más grande del mundo

Los vientos que soplan entre los 500 y 10.000 metros de altitud son considerablemente más fuertes y constantes que los de superficie. Y esta diferencia no es trivial: a 1.000 metros de altura, un mismo rotor puede captar hasta 27 veces más energía que a ras de suelo. Además, los vientos de altura no compiten por el espacio con usos agrícolas, urbanos o industriales. La capacidad de desplegarlo en pocas horas le otorga un valor estratégico en emergencias humanitarias.