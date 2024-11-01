edición general
8 meneos
103 clics
Fue deportado a China tras cofundar el JPL de la NASA. Ahora China ha hecho realidad una de sus ideas: turbinas eólicas voladoras

Fue deportado a China tras cofundar el JPL de la NASA. Ahora China ha hecho realidad una de sus ideas: turbinas eólicas voladoras

A mediados del siglo XX, Estados Unidos tomó una decisión que luego un alto cargo de la Marina calificó como "la cosa más estúpida que este país ha hecho jamás". Qian Xuesen, un genio indiscutible de la ingeniería aeronáutica, cofundador del prestigioso laboratorio JPL de la NASA, y figura clave en el desarrollo de la cohetería estadounidense, fue deportado a China en 1955 acusado de simpatías comunistas en plena caza de brujas.

| etiquetas: deportado , china , cofundar , nasa , china , realidad , ideas
6 2 0 K 82 cultura
1 comentarios
6 2 0 K 82 cultura
johel #1 johel
Aqui la historia de Quian Xuesen www.bbc.com/mundo/articles/c9wgx7144rvo
0 K 11

menéame