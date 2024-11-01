edición general
China revoluciona la acuicultura pero también abre el debate al modificar genéticamente peces y crear especies sin espinas

Un equipo científico chino ha desarrollado una carpa sin espinas mediante edición genética. El nuevo pez promete cambiar el consumo, el procesado industrial y la acuicultura intensiva, con su llegada al mercado prevista para 2026. Durante décadas, la carpa cruciana ha sido uno de los pescados más consumidos en China por su sabor y valor nutricional. Sin embargo, siempre arrastró un problema difícil de resolver: más de 80 espinas pequeñas que complican su consumo y limitan su uso industrial.

taSanás #1 taSanás
un pez sin espinas es una babosa...
#3 Pitchford
#1 Entiendo que sigue teniendo las espinas principales, sólo se evitan las microespinas distribuidas por el músculo, que causan accidentes graves. No creo que suponga un problema para un pez de acuicultura. Muchos peces no las tienen.
#5 DonaldBlake
#3 Siempre y cuando esos peces no sean soltados "accidentalmente" en la naturaleza, todos sabemos que esas cosas no ocurren.
#8 Pitchford
#5 Uno de los aspectos más relevantes es que el pez es estéril, una característica diseñada para evitar impactos ecológicos en caso de escapes accidentales. Esto permite su cultivo en sistemas controlados sin riesgo de reproducción descontrolada ni alteración de poblaciones silvestres.
#14 DonaldBlake
#8 Me alegra cuando alguien me sacude así, te lo digo en serio. Me sorprende que se hayan preocupado de algo que no les reporta beneficios. Gracias.
Pacman #16 Pacman
#8 en cierto parque los animales eran todos hembras... La vida siempre se abre camino.
sorrillo #15 sorrillo
#8 ¿No viste el documental?
#17 Pitchford
#15 Me suena el caso. De todas formas, si las espinas aportan alguna ventaja a los peces en libertad, que supongo que sí, no creo que unos peces sin espinas supusieran un gran peligro ecológico.
#21 sliana
#8 he visto esa película
#18 Poligrafo *
#8 Los Replicantes Nexus 6 discrepan.
mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#5 Seguro que en cuanto se adapten a la nueva forma de realizar la cópula y evadir depredadores, la nueva variante acabará siendo dominante en el medio natural.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#1 ¿Y tú crees que eso va a echar para atrás a un chino?
taSanás #7 taSanás
#4 posiblemente sea un incentivo
#2 Pitchford
Como la modificación CRISP ha sido específica para evitar sólo el desarrollo de esas pequeñas espinas puñeteras, no creo que haya ningún riesgo significativo en su consumo.
#6 Juantxi *
Espero que no sea la misma porquería vomitiva que el Halibut o el Panga, que curiosamente se siguen consumiendo.
#11 Pitchford
#6 Yo pesqué alguna carpa hace siglos y no me acuerdo si sabía bien o no, pero de las espinitas todavía me acuerdo. Insufribles y éso que comía, y como, otros pescados pequeños con espinas frecuentemente.
Milmariposas #9 Milmariposas
Después de las rosas sin espinas, los melones sin pepitas, llegan los peces sin espinas. Qué será lo próximo?
#22 Ingjen *
#9 uvas sin pepitas. Aceitunas sin hueso
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Siempre lo he pensado, porqué los peces no son como als aceitunas con un tito en medio?
Cuñado #13 Cuñado
#12 Ya hay anchoas rellenas de anchoa :shit:
ixo #19 ixo
Han probado con uno con una loncha de panceta entre medias. Yo, ahí lo dejo... :roll:
#20 sarri
Un pasito más cerca de hacer realidad la leyenda urbana de la "carne de res" del McDonalds :troll:
