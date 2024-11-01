edición general
China presenta el diseño de un rompehielos de propulsión nuclear (eng)

China presenta el diseño de un rompehielos de propulsión nuclear (eng)

China State Shipbuilding Corp, el mayor constructor naval del mundo, está promoviendo un nuevo diseño conceptual de un rompehielos multifunción de propulsión nuclear que puede transportar tanto pasajeros como carga. Según el diseño, el rompehielos de pasajeros y carga de propulsión nuclear se utilizará en rutas del Ártico para satisfacer las necesidades del transporte de carga estacional y el turismo polar. El diseño general ha recibido el certificado de aprobación de la empresa italiana de clasificación y certificación RINA. Traducción en 1

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Diseñado por el Instituto de Investigación y Diseño Marino de China, una subsidiaria del CSSC en Shanghai, el modelo rompehielos tendrá aproximadamente 165 metros de largo, unos 30 metros de ancho y desplazará casi 30.000 toneladas métricas de agua.

Podrá viajar por cualquier mar alrededor del mundo y transportar alrededor de 150 turistas polares, con una capacidad máxima de 250 personas.

Cui Meng, ingeniero de embarcaciones polares del instituto, dijo que la embarcación está adaptada al…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Lo veo propaganda del dictador Winnie the Pooh
Son una dictadura de mierda y los proyectos altisonantes van en el pack
azathothruna #3 azathothruna
Esto debe molestar a los zaristas.
Una prueba mas de que ucrania se equivoco a lo grande en aliados
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#3 ??? Eing?
RoterHahn #2 RoterHahn
Yo de los certificados italianos me fio tanto como de las bulas papales.
Son infalibles. :troll:
