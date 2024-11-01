China presenta el diseño de un rompehielos de propulsión nuclear (eng)

China State Shipbuilding Corp, el mayor constructor naval del mundo, está promoviendo un nuevo diseño conceptual de un rompehielos multifunción de propulsión nuclear que puede transportar tanto pasajeros como carga. Según el diseño, el rompehielos de pasajeros y carga de propulsión nuclear se utilizará en rutas del Ártico para satisfacer las necesidades del transporte de carga estacional y el turismo polar. El diseño general ha recibido el certificado de aprobación de la empresa italiana de clasificación y certificación RINA. Traducción en 1
Podrá viajar por cualquier mar alrededor del mundo y transportar alrededor de 150 turistas polares, con una capacidad máxima de 250 personas.
Cui Meng, ingeniero de embarcaciones polares del instituto, dijo que la embarcación está adaptada al… » ver todo el comentario
