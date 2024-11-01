China pide paso libre a través del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo por parte de ee.uu

China instó a permitir el paso sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz, horas después de que Estados Unidos anunciara un bloqueo de esta vía navegable clave, mientras Beijing urgía a evitar un nuevo conflicto con Irán. “El estrecho de Ormuz es una ruta vital para los suministros globales y el comercio energético. Mantener su estabilidad, seguridad y fluidez sirve a los intereses de la comunidad internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Están atacando, bombardeando y matando a su población civil, muchos niños y niñas entre ellos y encima tienen que colaborar con los asesinos? Que les jodan, para EEUU, Israel y demás colaboradores debe permanecer cerrado y solo abrirse cuando paguen las respectivas tasas de reconstrucción por buque.
Para que sea válida:
A) Debe existir un ataque armado real.
B) Las medidas deben ser necesarias y proporcionales.
Desde mi opinión, se cumple A y B. Está siendo atacado al margen de la comunidad internacional, se están cometiendo crímenes de guerra por ataques a escuelas, población civil, infraestructuras energéticas y de agua,… y hemos visto como ambas potencias no les importa el derecho… » ver todo el comentario
Queda por ver si serán capaces de abordar un barco con petróleo para China en mitad del Océano indico. Creo que a tanto no se arriesgarian, a no ser que fuera un barco cuya carga no quedase claro a donde va.
De todas maneras, la marina de los Estados Unidos es enorme. De largo, supera a todas las del resto de la OTAN juntas. Pero… » ver todo el comentario