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China pide paso libre a través del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo por parte de ee.uu

China pide paso libre a través del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo por parte de ee.uu

China instó a permitir el paso sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz, horas después de que Estados Unidos anunciara un bloqueo de esta vía navegable clave, mientras Beijing urgía a evitar un nuevo conflicto con Irán. “El estrecho de Ormuz es una ruta vital para los suministros globales y el comercio energético. Mantener su estabilidad, seguridad y fluidez sirve a los intereses de la comunidad internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

| etiquetas: china , ormuz , bloquro , ee.uu. , paso , libre
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6 comentarios
11 3 0 K 150 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Se avecina un enorme, enorme TACO
2 K 52
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Según eso Irán también debe de dejar de bloquear el estrecho
0 K 14
Sr.No #4 Sr.No
#1 sí, no te jode, me atacas y si te parece, de paso, te hago la cama.

Están atacando, bombardeando y matando a su población civil, muchos niños y niñas entre ellos y encima tienen que colaborar con los asesinos? Que les jodan, para EEUU, Israel y demás colaboradores debe permanecer cerrado y solo abrirse cuando paguen las respectivas tasas de reconstrucción por buque.
8 K 117
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 #4 La legítima defensa está reconocida en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Para que sea válida:
A) Debe existir un ataque armado real.
B) Las medidas deben ser necesarias y proporcionales.

Desde mi opinión, se cumple A y B. Está siendo atacado al margen de la comunidad internacional, se están cometiendo crímenes de guerra por ataques a escuelas, población civil, infraestructuras energéticas y de agua,… y hemos visto como ambas potencias no les importa el derecho…   » ver todo el comentario
5 K 83
Connect #5 Connect
Los barcos pueden pasar, pero se arriesgan a ser abordados más adelante en aguas internacionales. Estados Unidos ya ha dicho que los perseguirá hasta donde sea.

Queda por ver si serán capaces de abordar un barco con petróleo para China en mitad del Océano indico. Creo que a tanto no se arriesgarian, a no ser que fuera un barco cuya carga no quedase claro a donde va.

De todas maneras, la marina de los Estados Unidos es enorme. De largo, supera a todas las del resto de la OTAN juntas. Pero…   » ver todo el comentario
0 K 13
Kantinero #3 Kantinero
Al final van a tenerlo bloqueado pero cada cual deja pasar a los suyos...... total patatas.....
0 K 12

menéame