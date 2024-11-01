China pide paso libre a través del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo por parte de ee.uu

China instó a permitir el paso sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz, horas después de que Estados Unidos anunciara un bloqueo de esta vía navegable clave, mientras Beijing urgía a evitar un nuevo conflicto con Irán. “El estrecho de Ormuz es una ruta vital para los suministros globales y el comercio energético. Mantener su estabilidad, seguridad y fluidez sirve a los intereses de la comunidad internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.