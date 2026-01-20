China pide esfuerzos internacionales para evitar que Japón vuelva al camino del militarismo [ENG]

Sun Lei, encargado de negocios de la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas, hizo el llamamiento en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad y pidió el lunes a la comunidad internacional que impida conjuntamente que Japón vuelva al "viejo y pernicioso camino del militarismo"
Si tu enemigo se esta equivocando, no lo interrumpas.
Aunque yo soy de los de "si los ves hacer burradas, ayudalos a cometer mas"
Creo que sin menospreciar que USA esta por el mismo camino, lo primero sería evitar que paises que ya la han liado puedan volver a hacerlo.
Seria como dejar que coja una sarten de aceite hirviendo el primo tonto que ya se la ha tirado a un familiar por encima an una anterior ocasion.
Ahora quién les lleva de la manga son los EEUU.
es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos
Para que EEUU siga imprimiendo dólares a lo loco para pagar su ejército, su consumo y sus mega sueldos, China tiene que mantener los bonos estadounidenses (un billón de dólares de deuda); si decide vender, aunque sea el 20% de esos bonos, EEUU colapsa. China tiene el control remoto de… » ver todo el comentario