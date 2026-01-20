China pide esfuerzos internacionales para evitar que Japón vuelva al camino del militarismo [ENG]

Sun Lei, encargado de negocios de la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas, hizo el llamamiento en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad y pidió el lunes a la comunidad internacional que impida conjuntamente que Japón vuelva al "viejo y pernicioso camino del militarismo"