China pide esfuerzos internacionales para evitar que Japón vuelva al camino del militarismo [ENG]

Sun Lei, encargado de negocios de la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas, hizo el llamamiento en la primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad y pidió el lunes a la comunidad internacional que impida conjuntamente que Japón vuelva al "viejo y pernicioso camino del militarismo"

#11 Zamarro
#10 whini de poo esta con palomitas viendo lo que hace el señor naranja destrozando decadas de tratos y prosperidad.
Si tu enemigo se esta equivocando, no lo interrumpas.
azathothruna #13 azathothruna
#11 Concuerdo.
Aunque yo soy de los de "si los ves hacer burradas, ayudalos a cometer mas"
Findeton #6 Findeton
Porque el militarismo chino, eso todo ok ¿no?
Ratef #1 Ratef
Y sobre EEUU qué dicen?
#3 Zamarro
#1 El ultimo que la lió parda por la zona fue Japon y sus ansias expansionistas a la sombra de la alemania del pintor frustrado.
Creo que sin menospreciar que USA esta por el mismo camino, lo primero sería evitar que paises que ya la han liado puedan volver a hacerlo.
Seria como dejar que coja una sarten de aceite hirviendo el primo tonto que ya se la ha tirado a un familiar por encima an una anterior ocasion.
Ratef #10 Ratef
#3 Ciertamente, no digo que no les preocupe Japón. Sólo que estoy con la moral baja, viendo la respuesta tan tibia que está teniendo China ante el neoimperialismo megalomaníaco del EEUU actual.
Gry #15 Gry
#3 Lo que movió las ansias expansionistas de Japón no fue su alianza con Alemania, eso vino después, fue su admiración por el Imperio Británico que les llevó a imitarlo.

Ahora quién les lleva de la manga son los EEUU.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#1 Imagino que lo mismo que sobre todos esos portaaviones que han construído o están en proceso de construír, todos esos aerodslizadores gigantes y buques de asalto anfibio, y esas barazas con tamaño de ferry diseñados para ser varadas como pantalanes y permitir el desembarco de material pesado en playas: absolutamente nada.
Olepoint #9 Olepoint
#1 "Evitar que vuelva" -> ¿ Cuándo ha dejado EEUU el militarismo a un lado ?

es.wikipedia.org/wiki/La_historia_no_contada_de_los_Estados_Unidos
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 ¿Aun no quedó claro que eeuu no tiene aliados?
Ratef #12 Ratef
#7 Creo que la "guerra fría" entre EEUU y China es teatro. EEUU ya ha perdido; está atado de pies y manos ante Pekín; y creo que esto tiene relación directa de por qué EEUU ha decidido comerse a Europa.

Para que EEUU siga imprimiendo dólares a lo loco para pagar su ejército, su consumo y sus mega sueldos, China tiene que mantener los bonos estadounidenses (un billón de dólares de deuda); si decide vender, aunque sea el 20% de esos bonos, EEUU colapsa. China tiene el control remoto de…   » ver todo el comentario
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Japón será el peón de eeuu para atacar a China.
Ratef #5 Ratef
#2 Que sepamos, ahora China y EEUU son aliados estratégicos; uno se beneficia del otro y viceversa. El competidor incómodo para EEUU es Europa.
#14 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
¿Tienen programa nuclear acaso?, wait...
