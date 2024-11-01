·
10
meneos
33
clics
China invierte 20.000 millones en robots humanoides con IA que amenazan los empleos de 123 millones de trabajadores
Beijing quiere producir 10.000 robots humanoides antes de 2026 pero millones de trabajadores chinos temen perder sus empleos para siempre.
|
etiquetas
:
china
,
invierte
,
millones
,
robots
,
humanoides
,
ia
,
amenazan
,
empleos
9
1
0
K
161
tecnología
16 comentarios
9
1
0
K
161
tecnología
#1
kaos_subversivo
Cuando lo planea amazon no lo tratan como un abuso o amenaza...
Hasta los huevos del "chino, malo"
7
K
71
#3
plutanasio
#1
Cuando lo ha planteado Amazon ha sido portada y no para bien. No manipules.
4
K
46
#9
kaos_subversivo
#3
En serio ves la misma dialectica?
Primeros resultados de amazon robots.
www.meneame.net/go?id=4086007
www.meneame.net/go?id=4115396
www.meneame.net/go?id=4111361
www.meneame.net/go?id=4109512
www.meneame.net/go?id=4074078
www.meneame.net/go?id=4057640
0
K
11
#10
plutanasio
#9
De tu 3er enlace:
Pero detrás de ese lavado de cara hay una realidad menos simpática, Amazon planea reemplazar hasta 600.000 puestos de trabajo humanos por máquinas antes de 2033. Su objetivo, según documentos filtrados por The New York Times, es automatizar el 75% de sus operaciones en EE. UU., ahorrar 30 centavos por cada producto procesado y duplicar sus ventas en menos de una década. La pregunta es inevitable es: ¿estamos ante el futuro del trabajo o el fin de los trabajadores?
1
K
24
#12
kaos_subversivo
#10
claro, se ve que no sabes leer, o tú comprensión lectora es minima.
Te voy a hacer un croquis:
10000 humanoides amenazan a 123 millones. 4 ordenes de magnitud mayor.
A que no ponen que amazon amenaza a 20 millones de trabajadores?
Eres de la eso o ni eso? Pues eso
0
K
11
#15
plutanasio
#12
Porque China tiene más trabajadores en fábricas que pueden ver su puesto de trabajo amenazado que EE. UU.
Te sabes la de que los países occidentales llevaron la mayor parte de su producción a China? Cuántas fábricas y obreros hay en EE. UU. vs China que podrían quedarse sin trabajo si los robots dominan la producción? Y lo mismo es extrapolable a Europa.
1
K
24
#16
kaos_subversivo
*
#15
pero a ver alma de cántaro, te has leido el articulo? Porque no lo parece por las tonterias que sueltas.
Primero, no es China, son empresas chinas. A que ninguno de los articulos que te he puesto apunta a EEUU y siempre citan a la empresa?
Y, por otro lado, tu te crees que hacen robots para echar a los chinos? No, los hacen para venderlos a empresas de todos lados, -amazon entre otros-. No es un plan malefico del gobierno chino para putear a su poblacion, como quieren indicar. Es solo negocio.
Si no ves el cambio de dialectica es tu problema, pero no me digas que manipulo
0
K
11
#4
sotillo
#1
No te preocupes los convertiran en termineitos, demasiado caros para suplir un humano
0
K
10
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#_1
Pues lo mismo cuando es Amazon
www.meneame.net/story/hay-realidad-tras-despidos-masivos-amazon-microc
www.meneame.net/story/robots-companeros-asi-intenta-amazon-suavizar-im
Lo que a ti te pasa es que si lo hace China, ya no es tan malo
3
K
57
#2
Quaid
*
según confirmó un análisis reciente de ABC News que advierte sobre un desplome laboral sin precedentes.
1
K
36
#7
cocolisto
Es un hecho inescrutable,la IA va a destruir cientos de empleos como en su día lo hizo la mecanización y eso siempre es beneficio.Lo que se plantea es como no hacerlo doloroso,facilitar la reubicación y sobre todo que ese valor y beneficios añadidos ,redunden socialmente en su distribución.
El problema nunca es la técnica sino quien se apropia de los beneficios.
0
K
20
#14
Top_Banana
Mientras paguen seguridad social, que construyan todos los robots currantes que quieran.
Es más, en el futuro lo veo como el coche.
Las personas tendrán que comprarse y mantener un robot trabajador.
0
K
14
#6
Suleiman
La paz social en china en gran parte por tener a la población ocupada. Si hay mucho descontento, tendrán un gran problema.
0
K
12
#11
z1018
Según dice Adrián Díaz, experto en economía china, en ese país falta mano de obra y eso que, a pesar de lo que lo la gente cree, la industria está ya muy mecanizada.
Y la falta mano de obra no es sólo en la ciudad, también en el campo, donde los jóvenes también emigran, sobre todo los que tienen estudios.
Todo lo dice él, no yo.
0
K
7
#8
Pepa56
Cuando todos los que trabajen sean robots quien va ha consumir????
0
K
6
#13
Quaid
#8
pregunta a los africanos pobres
0
K
20
