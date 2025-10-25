De 'robots' a 'compañeros': así intenta Amazon suavizar el impacto de su plan para sustituir empleados por máquinas

El futuro está aquí y cada vez lo percibimos más de cerca, en nuestra vida diaria, en el casa y ahora hasta en el trabajo y esta vez ha sido el turno del gigante de la logística Amazon. ¿Te imaginas trabajar codo a codo con un robot que Amazon no quiere que llames “robot”? Pues eso es justo lo que está pasando. La compañía está llevando su apuesta por la automatización tan lejos que ha decidido cambiar incluso el lenguaje que usa, nada de “robots” ni de “inteligencia artificial”, ahora se llaman “cobots” y “tecnología avanzada”.