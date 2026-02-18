edición general
China esquiva el muro arancelario de EE UU con envíos masivos de mercancías a otros destinos

China esquiva el muro arancelario de EE UU con envíos masivos de mercancías a otros destinos

Según un estudio publicado este miércoles por el Banco Central Europeo, el valor de los envíos del gigante asiático creció globalmente un 5,5% en 2025, un ritmo superior al 4,6% de 2024. El reparto, sin embargo, ha dado un vuelco, en buena medida debido a las restricciones comerciales: mientras las ventas a EE UU disminuyeron con fuerza, un 20%, estas crecieron en el resto de latitudes, con aumentos del 26% en lo facturado a África, del 13% al sudeste asiático, del 8% a la zona euro y del 7% a América Latina.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El libre mercado se abre paso ante nuestros ojos
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Es el melcado, amigos libelales.  media
Gry #4 Gry
"Si fulano no me compra le vendo a quien me compre" ahora es una estrategia china para esquivar sanciones. xD
Malinke #8 Malinke
#4 pero es buena para no depender de EEUU y asi China poder vender su deuda sin que repercuta tanto a China.
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Así tiene sentido meter aranceles a todo el mundo, porque si no simplemente se usa un tercer país como pasarela para evitar aranceles. Aún así se estará haciendo pero no te escapas del mínimo pa to dios.
#3 chocoleches
"Aseguran que no hay evidencias que permitan afirmar con contundencia que las tarifas hayan sido decisivas en ello"

Subieron aranceles y las importaciones de China bajaron un 20%, qué se supone que tendría que pasar para poder afirmarlo?
Arkhan #6 Arkhan
#3 Aún hay gente que necesita que un economista le cuente cómo subir el precio de algo fomenta que se vendan menos.
#9 arreglenenlacemagico
"el pais" acaba de descubrir la importacion paralela cuando se enteren de que se hacia antes de los aranceles les da un parraque
#7 tobruk1234 *
Sabeis que los aranceles repercuten en el precio final que pagamos los consumidores, asi que si ahora se paga X pagaremos X + aranceles, y cuantos mas componentes de fabricacion china tenga el producto mas se pagara por ese producto pq los aranceles se aplican a cada componente no al conjunto. Como los 3€ de aduanas que impondra la EU a los envios chinos. Gracias EU.
