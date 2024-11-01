edición general
2 meneos
38 clics

China equipa a sus policías de tráfico con gafas inteligentes con IA

Estamos cada vez más cerca de esas obras de ciencia ficción donde vemos sociedades futuristas con robots, androides e IA, pues aunque aún no tenemos esos androides humanos caminando por las calles o una inteligencia artificial que nos domina, tampoco estamos tan lejos. Poco a poco vamos acercándonos queramos o no a un futuro que parece que será similar al de esas historias de ficción al paso que vamos. Ya hemos visto como hay producción en masa de robots que pueden aprender a hacer de todo con IA y la inteligencia artificial en sí se usa para t

| etiquetas: policia , china , gafas , ia ..
1 1 0 K 23 actualidad
7 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues ahora juntamos las gafas con el robot hostiador ... y ya podemos rodar Terminator 9

www.meneame.net/story/terminator-chino-derriba-patada-creador-sin-prot
1 K 31
ElBeaver #5 ElBeaver
Esto es lo que los chinafans quieren en occidente
2 K 27
PaulDurden #6 PaulDurden
Joder, meter el término "IA" en todos lados pq está de moda escribir eso...
"... gafas inteligentes con inteligencia artificial"
Menudo paleto quien haya escrito el artículo...
0 K 11
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
Conociendo como funcionan las cosas allí, tampoco me sorprendería que la función de las cámaras sea también controlar a la propia policía.
0 K 10
kumo #2 kumo *
Hace poco estaba en una firma de libros y en la cola había un pollo con las gafas de Meta en plan influencer. Tampoco es que haga falta irse a China. Esto en todo caso sería algo más que la body Cam que no sé si allí llevaban antes,
0 K 10
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

En teoría la body cam solo graba, esto interactúa y sube información (luego habrá que ver que hace de verdad, claro)
0 K 18
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
China equipa sus buscadores con filtros para que bloquear términos que no le gusten a Winnie the Pooh: Democracia, Tiananmen, e incluso Winnie the Pooh
xD
0 K 7

menéame