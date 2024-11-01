·
4
meneos
332
clics
El 'Terminator' chino derriba de una patada a su creador: "Sin protección, nadie podría resistirlo"
El robot no solo tiene una gran agilidad sino que, además, una fuerza descomunal.
|
etiquetas
:
robot
,
terminator
,
chino
3
1
3
K
16
tecnología
14 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
vilgeits
Ay si Asimov levantara la cabeza...
3
K
48
#13
Pacman
#12
Al final lo unico de Ciencia Ficción que escribio el bueno del profesor fue lo de las tres leyes de la robotica.
0
K
11
#7
HeilHynkel
¿y cual es la utilidad del robot hostiador? ¿portero de discoteca? ¿matón de playa?
1
K
22
#8
mente_en_desarrollo
#7
Policía antidisturbios.
Aunque los actuales también necesitan enchufarse para funcionar y tienen una capacidad de razonamiento similar, enchufarse electricidad es más barato que enchufarse cocaína y la falta de inteligencia la suplen con mucha memoria a diferencia de los actuales.
2
K
40
#10
HeilHynkel
#8
Y posiblemente, tampoco abusen de su poder.
1
K
30
#14
CrudaVerdad
#7
gran potencial tiene ese robot:
1. Capataz en Amazon
2. Oficinas de mejora de productividad de cualquier empresa. Broadcom ya pidió varias unidades.
3. Interrogatorios en el ICE
4. Servicio al cliente en reclamos
5. Apoyo en auditoría de oficina de impuestos.
La imaginación es el límite.
0
K
14
#1
Quaid
Las futuras guerras serán entre robots?
0
K
20
#4
Aluflipas
#1
Yo creo que los robots y drones se usarán para exterminar a los pobres que intenten llegar a los refugios y bunkeres. Como en el penúltimo capítulo (la isla) de la serie El colapso.
Y también a las posibles resistencias que surjan.
0
K
11
#2
Golan_Trevize
Un Ford Fiesta derriba de un golpetazo a Menganico Fulgencio. "Sin protección, nadie podría resistirlo"
-Portada de Chorradas Magazine, Mayo de 1992.
0
K
14
#3
Quaid
#2
te refieres a kitt?
0
K
20
#9
Pacman
#2
en la revista Chorradas de mayo 1992 no sale eso. Sale la retirada de Johnny Carlson en portada.
0
K
11
#11
frankiegth
*
#0
. Vamos a necesitar al auténtico Bruce Lee de vuelta.
www.ivoox.com/en/legado-krypton-42-bruce-lee-audios-mp3_rf_3040110_1.h
0
K
13
#5
Tx4
Los empleados encantados de ver el magnífico espectáculo con el que les deleita su jefe
0
K
12
#6
Quaid
*
#5
Pegar a tu jefe tiene que ser algo liberador
0
K
20
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
