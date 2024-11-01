China detiene las importaciones de electricidad de Rusia debido a disputa de precios (ING)

China ha dejado de comprar electricidad a Rusia porque los precios energéticos rusos son demasiado altos, superiores a los del mercado interno chino. Aunque el contrato sigue vigente hasta 2037 y ninguna parte quiere romperlo, las exportaciones difícilmente volverán en 2026 si no hay acuerdo tarifario. Moscú prioriza su demanda interna, mientras ambas partes buscan condiciones “mutuamente beneficiosas” en medio de tensiones energéticas similares a las del proyecto gasista Power of Siberia 2 que tampoco ha llegado a un acuerdo sobre el precio.