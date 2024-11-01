China detiene las importaciones de electricidad de Rusia debido a disputa de precios (ING)

China ha dejado de comprar electricidad a Rusia porque los precios energéticos rusos son demasiado altos, superiores a los del mercado interno chino. Aunque el contrato sigue vigente hasta 2037 y ninguna parte quiere romperlo, las exportaciones difícilmente volverán en 2026 si no hay acuerdo tarifario. Moscú prioriza su demanda interna, mientras ambas partes buscan condiciones “mutuamente beneficiosas” en medio de tensiones energéticas similares a las del proyecto gasista Power of Siberia 2 que tampoco ha llegado a un acuerdo sobre el precio.
Cada país mira por sus intereses, Francia bloquea en Bruselas las interconexiones con España para defender su mercado. Pasa en todos lados.
Te suena la frase de que "el papel lo aguanta todo"? Si te la ponen dura tus fantasías de Rusia colapsando y China invadiéndola, te puedes hacer un fanfic, y masturbarte con tus historias turbias en tu cuarto.
O también puedes mirar la realidad y es que son dos países aliados, son la R y la C en BRICS. Y jugarán un papel importante en el mundo que se aproxima, a pesar de tus fantasías.
Los propios rusos del este se quejan de que están invadidos de chinos que elevan los precios de la zona y que hacen y deshacen como si aquello fuera de ellos. Cojonudos aliados que en tu peor momento te regatean el precio de la electricidad y lo del gaseoducto ya veremos si Gazprom no acaba con una cañería hasta la frontera y nada al otro lado.
Los chinos no querran gas o petroleo para energia, pero si productos derivados de los hidrocarburos.
Hay que ser subnormal por generaciones para vivir solo de extraer recursos
China esta farmeando energia a lo bestia, para no depender del exterior, en caso de bloqueo.
Un pais, cualquier país, no puede dar un giro a su situacion de la noche a la mañana, menos cuando la situacion esta ya muy complicada.