China detiene las importaciones de electricidad de Rusia debido a disputa de precios (ING)

China ha dejado de comprar electricidad a Rusia porque los precios energéticos rusos son demasiado altos, superiores a los del mercado interno chino. Aunque el contrato sigue vigente hasta 2037 y ninguna parte quiere romperlo, las exportaciones difícilmente volverán en 2026 si no hay acuerdo tarifario. Moscú prioriza su demanda interna, mientras ambas partes buscan condiciones “mutuamente beneficiosas” en medio de tensiones energéticas similares a las del proyecto gasista Power of Siberia 2 que tampoco ha llegado a un acuerdo sobre el precio.

jm22381
Los chinos van a exprimirles todo lo que puedan. Tal vez les pidan algunas tierras del Lejano Oriente a cambio :troll: Relacionada: www.meneame.net/story/no-deben-perder-7-millones-kilometros-cuadrados-

#4 chocoleches
#1 En serio referencias a las fantasías de un periodista ucraniano? (más bien propagandista)

Cada país mira por sus intereses, Francia bloquea en Bruselas las interconexiones con España para defender su mercado. Pasa en todos lados.

jm22381
#4 Tienes el enlace a la publicación original en chino m.163.com/dy/article/KGP2EDKC05567B6B.html?spss=adap_pc ¿Por qué el sistema chino con su fama de censura deja publicar esas opiniones? Porque es lo que quieren: recolonizar los territorios que les quitaron a base de inmigración y coerción económica. Y claro que cada país mira por lo suyo pero la supervivencia rusa dependía de pivotar hacia el este pero parece que va a tener que arrastrarse y mendigar hacia el este.

#7 chocoleches
#5 Y el otro día un sionista decía en el Telegraph que Sánchez es un radical que ha convertido a España en el peor país de Europa, es eso lo que cree Reino Unido de España? Es sonrojante que te agarres a eso.

Te suena la frase de que "el papel lo aguanta todo"? Si te la ponen dura tus fantasías de Rusia colapsando y China invadiéndola, te puedes hacer un fanfic, y masturbarte con tus historias turbias en tu cuarto.

O también puedes mirar la realidad y es que son dos países aliados, son la R y la C en BRICS. Y jugarán un papel importante en el mundo que se aproxima, a pesar de tus fantasías.

jm22381
#7 Claro porque un ciudadano chino tiene la misma libertad de expresión en una red social china que un medio de comunicación en UK :roll:
Los propios rusos del este se quejan de que están invadidos de chinos que elevan los precios de la zona y que hacen y deshacen como si aquello fuera de ellos. Cojonudos aliados que en tu peor momento te regatean el precio de la electricidad y lo del gaseoducto ya veremos si Gazprom no acaba con una cañería hasta la frontera y nada al otro lado.

#8 Cincocuatrotres
#1 no como la OTAN que quería hacer comercio justo con una Rusia dividida.

azathothruna
Rusia deberia entonces fomentar su industria petroquimica
Los chinos no querran gas o petroleo para energia, pero si productos derivados de los hidrocarburos.
Hay que ser subnormal por generaciones para vivir solo de extraer recursos
China esta farmeando energia a lo bestia, para no depender del exterior, en caso de bloqueo.

Raziel_2
#2 Rusia no tiene la capacidad de maniobra que tiene China. Las reformas que dices llevan tiempo, ademas desde la invasion de Ucrania cualquier cosa que Rusia necesite de occidente le resulta complicado conseguirla.
Un pais, cualquier país, no puede dar un giro a su situacion de la noche a la mañana, menos cuando la situacion esta ya muy complicada.

eltxoa
#2 Rusia no tiene población para gestionar todos lo retos a los que se enfrenta.

#6 Kuruñes3.0
Paga la coca, vatnik!


