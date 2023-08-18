edición general
16 meneos
16 clics
China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China adquirió su primer cargamento de trigo argentino en décadas, en un movimiento que, además de responder a una cosecha récord en la región pampeana, evidencia un giro en los flujos comerciales globales. La operación -que no se observaba desde los 90- se produce mientras Pekín diversifica sus proveedores agrícolas ante una prolongada disputa comercial con EEUU, posicionando a Sudamérica como un socio estratégico. LLa decisión de Milei de reducir los aranceles a las exportaciones agrícolas fue un factor decisivo.

| etiquetas: comercio , china , eeuu , trigo , aranceles , milie
15 1 1 K 143 actualidad
20 comentarios
15 1 1 K 143 actualidad
TooBased #3 TooBased
Al final se va a enfadar con Argentina el amo Usano...
0 K 20
Edheo #7 Edheo
#3 En breve.... "Milei... ese radical comunista, del que usted me habla... con narcolanchas y petroleros de matrícula falsa en sus costas, que empiezo a bombardear"
0 K 7
salteado3 #14 salteado3
#3 En qué mundo vivimos que asumimos con total naturalidad que en un supuesto mercado libre si dos países comercian libremente es un "desafío" contra EE. UU.
0 K 12
Edheo #6 Edheo
#1 Pobre @Findeton la tenemos todos tomada con él eh?

Bueno, o más bien al contrario, él con su perra de filosofía fasci-liberal.... en fin, él verá
0 K 7
Findeton #10 Findeton *
#6 Yo no veo el problema con que empresas chinas compre trigo a empresas argentinas. Milei siempre estuvo a favor de eso además. Y además hay que ser muy inocente para pensar que esto no tiene el visto bueno de EEUU.
0 K 13
Edheo #12 Edheo
#10 Quizás, el inocente... eres tú... con lo "comprometidos" que son los EEUU con sus "vistos buenos".

Verdad?
0 K 7
Findeton #18 Findeton *
#12 Me remito a mi comentario al respecto de agosto de 2023 hace 2 años y medio:

"18/08/2023 Findeton: Votado bulo, Milei dice que el GOBIERNO no comerciará con China, pero no impedirá que los demás comercien con China."

meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-entre
0 K 13
Findeton #8 Findeton
#1 Estas cosas obviamente no pasan sin la aprobación de EEUU.
0 K 13
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
"¿Comerciarías con un asesino?". Milei rompe con Pekín en la primera entrevista tras su victoria

www.meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-e
0 K 19
Edheo #9 Edheo
#4 "Estos son mis principios, y si no le gustan... tengo otros"

Groucho Marx
2 K 38
Findeton #11 Findeton
#4 Milei siempre estuvo a favor de esto. Una cosa son los acuerdos entre estados y otra los acuerdos PRIVADOS. Compañía china compra trigo a compañía argentina. Milei siempre estuvo a favor de eso, otra cosa son las manipulaciones y citas sin contexto.
0 K 13
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#11 #4 vamos a chatGPT  media
0 K 19
Findeton #15 Findeton
#13 Excepto que no está comerciando con el gobierno chino, sino con empresas chinas.
0 K 13
salteado3 #16 salteado3
#13 Chatgpt mató al cuñado. En las comidas familiares está ahí, apartado y recogido en un rincón con mirada cabizbaja, melancólico, como añorando los tiempos en los que podía soltar burradas y nadie podía contrarrestarlas sin perder media hora en Google. Ya no habla de nada. :troll:
0 K 12
Findeton #17 Findeton
#4 "18/08/2023: Votado bulo, Milei dice que el GOBIERNO no comerciará con China, pero no impedirá que los demás comercien con China."

meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-entre

Lleváis esparciendo el mismo bulo desde agosto de 2023.
0 K 13
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#17 ChatGPT esparce un bulo?
0 K 19
Findeton #20 Findeton *
#19 No le has preguntado lo relevante. Nadie niega que Milei llamara asesinos al gobierno chino.

Milei siempre dijo que su gobierno no comerciaría con el gobierno chino, pero que siempre permitiría que el sector privado argentino comerciara con China.

En otras palabras, una cosa es el gobierno chino, y otra el sector privado chino. Una cosa es el gobierno argentino, y otra el sector privado argentino.

Lo llevo diciendo desde hace 2 años y medio, desde antes de que Milei llegara al gobierno, pero siempre intentáis esparcir el mismo bulo. Un poco cansinos.
0 K 13
bacilo #2 bacilo
Milei habla mandarín.
0 K 7
comadrejo #5 comadrejo
#2 Pero mandarín comunisto con verborrea insultante en dialecto libertario. :troll:
0 K 11

menéame