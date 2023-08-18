China desafía a EE.UU. y compra 65.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei baja aranceles

China adquirió su primer cargamento de trigo argentino en décadas, en un movimiento que, además de responder a una cosecha récord en la región pampeana, evidencia un giro en los flujos comerciales globales. La operación -que no se observaba desde los 90- se produce mientras Pekín diversifica sus proveedores agrícolas ante una prolongada disputa comercial con EEUU, posicionando a Sudamérica como un socio estratégico. LLa decisión de Milei de reducir los aranceles a las exportaciones agrícolas fue un factor decisivo.