El gobierno de Argentina anunció una nueva bajada de impuestos para el campo

El Gobierno nacional anunció este martes una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible." indicó Caputo en su cuenta X. Las alícuotas que bajarán: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%.

Curioso movimiento, siendo que la gran mayoría de las tierras argentinas pertenecen a grandes grupos, la mayoría internacionales, que gran parte de sus ingresos son "las ayudas" estatales, ¿se verán reducidas ahora que el estado ingresará menos por los impuestos?... o será que en vez de recortar las ayudas, recortará en gasto social en las áreas rurales???

Acabo de hacer una consulta sobre los impuestos a agricultores en España vs Argentina, os dejo un resumen de impuestos  media
#2 Correcto, Argentina viene de impuestos muy altos y Milei tiene que seguir bajándolos, como lleva haciendo estos 2 años. Mucho trabajo por delante.

Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue subiendo impuestos. Pero Argentina parte de impuestos muy altos.
A los masocas les gusta que se lo suban, no le pidas a un político que gestione bien tu dinero
