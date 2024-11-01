El gobierno de Argentina anunció una nueva bajada de impuestos para el campo

El Gobierno nacional anunció este martes una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei. Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible." indicó Caputo en su cuenta X. Las alícuotas que bajarán: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%.