·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8641
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8214
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5633
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4587
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
4131
clics
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo
más votadas
424
Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”
334
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena
426
Fallece una mujer en Marbella tras no poder acceder a un fármaco: el visado llegó cinco horas después de su muerte
292
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia
472
Manuela Carmena, sobre la condena al fiscal general: "Se ha dado un premio al que miente y se castiga al que esclarece la verdad"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
66
clics
China construye la primera fábrica fuera de la Tierra
Lo cual permitirá el desarrollo de experimentos y procesos de biofarmacéutica y construcción 3D en el espacio.
|
etiquetas
:
fábrica
,
tierra
,
espacio
,
proyecto
,
carrera
,
espacial
13
0
0
K
63
ciencia
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
0
0
K
63
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TodasHieren...
*
China acaba de darle carpetazo definitivo a lo de "made in China"=cutre .... Son la repera
0
K
10
#2
Gry
*
TLDR: Están probando un modulo inflable como el que probaron en la ISS hace 10 años.
en.wikipedia.org/wiki/Bigelow_Expandable_Activity_Module
Alguien debió mencionar que se podría utilizar para montar fábricas y los periodistas montaron toda una película a partir de eso.
No hay ninguna fábrica ni planes (a corto o medio plazo) para ello.
0
K
15
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
en.wikipedia.org/wiki/Bigelow_Expandable_Activity_Module
Alguien debió mencionar que se podría utilizar para montar fábricas y los periodistas montaron toda una película a partir de eso.
No hay ninguna fábrica ni planes (a corto o medio plazo) para ello.