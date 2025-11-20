edición general
China construye la primera fábrica fuera de la Tierra

Lo cual permitirá el desarrollo de experimentos y procesos de biofarmacéutica y construcción 3D en el espacio.

TodasHieren... #1 TodasHieren... *
China acaba de darle carpetazo definitivo a lo de "made in China"=cutre .... Son la repera
Gry #2 Gry *
TLDR: Están probando un modulo inflable como el que probaron en la ISS hace 10 años.

en.wikipedia.org/wiki/Bigelow_Expandable_Activity_Module

Alguien debió mencionar que se podría utilizar para montar fábricas y los periodistas montaron toda una película a partir de eso.

No hay ninguna fábrica ni planes (a corto o medio plazo) para ello.
