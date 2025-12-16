edición general
China cierra investigación 'antidumping' al cerdo europeo y evalúa aranceles definitivos

China concluye este martes la investigación 'antidumping' sobre las importaciones de cerdo europeo en represalia por las tasas de la Unión Europea (UE) a los vehículos eléctricos chinos, que podría consolidar los aranceles temporales de hasta un 62,4 % impuestos el pasado septiembre, una medida que afectó a España como principal exportador de estos productos al gigante asiático. En 2024, España exportó unas 540.000 Tm en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20 % del volumen total.

TipejoGuti
Que no se nos escape el eterno detalle de que para que la industria de coches centroeuropea se forre, volvemos a pagar las economías mediterráneas.
No es culpa suya, es que la UE siempre ha funcionado así. :wall:
Verdaderofalso
Esto es un juego de dos, y es normal que tengamos respuestas de un lado y otro.
Daniel2000
China exporta coches eléctricos.

Nosotros cerdos.

Definitivamente, nos han adelantado por la izquierda, por la derecha y por arriba.1

Por cierto, 540.000 toneladas vendidas por 1.097 millones de euros, sale a un precio de 2,03€ el kg.
