La causa principal del bloqueo del estrecho de Ormuz son las acciones militares ilegales lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmó el lunes un enviado chino. Además, a pesar del reciente alto el fuego, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar y ha impuesto bloqueos selectivos contra Irán. Esto es un comportamiento peligroso e irresponsable, declaró Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. “La solución para poner fin al bloqueo del estrecho es lograr lo antes posible un alto el fuego".