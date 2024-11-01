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China: el bloqueo del estrecho de Ormuz se debe a acciones ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán [ENG]

China: el bloqueo del estrecho de Ormuz se debe a acciones ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán [ENG]

La causa principal del bloqueo del estrecho de Ormuz son las acciones militares ilegales lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmó el lunes un enviado chino. Además, a pesar del reciente alto el fuego, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar y ha impuesto bloqueos selectivos contra Irán. Esto es un comportamiento peligroso e irresponsable, declaró Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. “La solución para poner fin al bloqueo del estrecho es lograr lo antes posible un alto el fuego".

| etiquetas: naciones , unidas , israel , irán , bloqueo , ormuz
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11 comentarios
19 4 0 K 251 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
<natontao-mode-on>

- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!
- El cierre del estrecho es una consecuencia del ataque ilegal de USA y Israel a Irán. Quizás deberíamos condenar también a USA e Israel...
- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!
- Pareciera que la legalidad a ti te importa un comino
- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!

<natontao-mode-off>

PD: USA esta acabado como hegemon, pues es incapaz de establecer un marco legal y de orden internacional... o en su defecto un relato para que parezca que lo hay.
2 K 43
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 Aquí hay defensores a muerte de su interpretación del derecho internacional para obligar a Irán a abrir el estrecho que ahora están callados como tumbas con el bloqueo de EEUU que nos va a joder la economía europea.

También guardan silencio con el reciente ataque Israeli a la flotilla de ayuda humanitaria para Palestina, con el bloqueo a Cuba, con los asesinatos de EEUU en aguas del Caribe y Pacífico.

Cómplices de criminales.
3 K 54
sorrillo #4 sorrillo
#3 Hasta donde tengo entendido EEUU atacó Iran, éste bloqueó el estrecho de Ormuz, luego acordaron abrirlo junto a EEUU, luego éste bloqueó los puertos de Iran e Iran consideró que eso rompía el acuerdo y volvió a bloquear el estrecho de Ormuz.

Afirmar que EEUU está bloqueando el estrecho de Ormuz es por lo tanto incorrecto, se puede afirmar que el estrecho de Ormuz sigue bloqueado debido a las acciones de EEUU si se quiere.
1 K 26
powernergia #7 powernergia *
#4 "Afirmar que EEUU está bloqueando el estrecho de Ormuz es por lo tanto incorrecto",

Trump te contradice todos los días.

www.lasexta.com/noticias/internacional/trump-dice-rechazar-ultima-prop
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sorrillo #8 sorrillo
#7 Trump miente en todo, siempre, no tiene ninguna credibilidad.

Yo me estoy refiriendo a los hechos.
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#9 Grahml
#4 Y eso es precisamente lo que China está destacando.

La causa raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz, son las acciones ilegales de Israel y EEUU.

Luego, el que la reacción de Irán sea anular la utilidad y servicio del estrecho (a modo de defensa) será todavía motivado por esa causa raíz generada por estos dos países.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#4 en ese razonamiento tiemblan dos cosas la primera es exigir el libre paso por aguas costeras en momento de guerra. La segunda es que la comunidad internacional que se supone garante de ese derecho internacional se pone de perfil frente a las acciones ilegales de Estados Unidos e Israel ¿ Tiene algún sentido pedirle el cumplimiento de esas supuestas leyes internacionales a un país que está siendo atacado de forma ilegal y no se actúa contra sus atacantes?

Por otro lado ni tan siquiera el…   » ver todo el comentario
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sorrillo #11 sorrillo
#10 No hice ningún razonamiento, hice una descripción de los hechos.

No afirmé nada sobre si debería estar abierto ni cerrado ni sobre si se incumplían tratados o no se incumplían, ni sobre si era exigible o no era exigible, ni sobre ...
0 K 11
#2 sliana
Correcto. Fueron a por el uranio y a la hora de pedirlo pidieron el petróleo. Se les ve el plumero
2 K 33
pitercio #6 pitercio
Lo que quiere EEUU es bloquear la economía china y acabar de destruir la europea, que ya está en camino, al estar Europa controlada por una banda de traidores.
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#5 luckyy
Starmer dijo que iba a ir el mismo junto a Macron a desbloquear el estrecho y...
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menéame