China: el bloqueo del estrecho de Ormuz se debe a acciones ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán [ENG]

La causa principal del bloqueo del estrecho de Ormuz son las acciones militares ilegales lanzadas por Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmó el lunes un enviado chino. Además, a pesar del reciente alto el fuego, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar y ha impuesto bloqueos selectivos contra Irán. Esto es un comportamiento peligroso e irresponsable, declaró Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. “La solución para poner fin al bloqueo del estrecho es lograr lo antes posible un alto el fuego".
| etiquetas: naciones , unidas , israel , irán , bloqueo , ormuz
- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!
- El cierre del estrecho es una consecuencia del ataque ilegal de USA y Israel a Irán. Quizás deberíamos condenar también a USA e Israel...
- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!
- Pareciera que la legalidad a ti te importa un comino
- Irán no puede cerrar el estrecho!! ¡Es ilegal!
<natontao-mode-off>
PD: USA esta acabado como hegemon, pues es incapaz de establecer un marco legal y de orden internacional... o en su defecto un relato para que parezca que lo hay.
También guardan silencio con el reciente ataque Israeli a la flotilla de ayuda humanitaria para Palestina, con el bloqueo a Cuba, con los asesinatos de EEUU en aguas del Caribe y Pacífico.
Cómplices de criminales.
Afirmar que EEUU está bloqueando el estrecho de Ormuz es por lo tanto incorrecto, se puede afirmar que el estrecho de Ormuz sigue bloqueado debido a las acciones de EEUU si se quiere.
Trump te contradice todos los días.
www.lasexta.com/noticias/internacional/trump-dice-rechazar-ultima-prop
Yo me estoy refiriendo a los hechos.
La causa raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz, son las acciones ilegales de Israel y EEUU.
Luego, el que la reacción de Irán sea anular la utilidad y servicio del estrecho (a modo de defensa) será todavía motivado por esa causa raíz generada por estos dos países.
Por otro lado ni tan siquiera el… » ver todo el comentario
No afirmé nada sobre si debería estar abierto ni cerrado ni sobre si se incumplían tratados o no se incumplían, ni sobre si era exigible o no era exigible, ni sobre ...