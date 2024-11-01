China amplía su cooperación en materia de defensa con Irán mediante inteligencia satelital

China está ampliando su cooperación en materia de defensa con Irán mediante el suministro de datos de inteligencia transmitidos por satélites que rastrean los movimientos militares de Estados Unidos y el despliegue de su buque espía más avanzado en aguas del Golfo Pérsico. El informe describe la profundización de la relación estratégica entre Pekín y Teherán en el contexto de la intensificación de las tensiones regionales