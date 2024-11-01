edición general
China amplía su cooperación en materia de defensa con Irán mediante inteligencia satelital

China está ampliando su cooperación en materia de defensa con Irán mediante el suministro de datos de inteligencia transmitidos por satélites que rastrean los movimientos militares de Estados Unidos y el despliegue de su buque espía más avanzado en aguas del Golfo Pérsico. El informe describe la profundización de la relación estratégica entre Pekín y Teherán en el contexto de la intensificación de las tensiones regionales

Atusateelpelo
Estaria curioso que Rusia estuviese en una guerra proxy en Ucrania...
...y, al mismo tiempo, EEUU estuviese en otra en Iran.

ombresaco
Parece que con enemigo común, las teocracias no tienen problemas en asociarse con comunistas, ni viceversa

maspipinobreve
Anda pues que les toquen los huevos los fanfarrones, que se hacen las iraníes tirabuzones!


