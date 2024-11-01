edición general
Los chimpancés llevan briznas de hierba en las orejas y el trasero, ¿es una moda o tiene algún significado?

Algunos animales, al igual que los humanos, también copian comportamientos aparentemente inútiles entre sí, como el de ponerse briznas de hierba en las orejas y el trasero. Todo empezó en 2010, cuando Van Leeuwen descubrió que una chimpancé hembra del Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust se metía repetidamente una brizna de hierba en la oreja y la dejaba allí, sin motivo aparente. Después, otros siete miembros del grupo imitaron ese animal. El comportamiento persistió pese al fallecimiento de ese primate y se interpretó como una tradición.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Si es una moda entonces tiene un significado. Al que ha escrito ese titular hay que devolverlo a la facultad de periodismo.
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Pues yo no he estudiado periodismo pero creo que si algo se entiende, cumple entonces con su acometido de comunicar.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#2 Pero entiendes que si los monos adoptan modas eso implica que hay un significado, ¿no es así? Pues eso, el titular no está bien... y no digo que sea culpa tuya, ni que haya que negativizar la noticia, por supuesto
#4 Leclercia_adecarboxylata
#3 Bueno, entiendo que hay cosas que son una moda y se llevan simplemente porque todo el mundo las lleva o hace como decir "ola k ase" mientras que otras se llevan porque tienen un significado como un crespón negro o un lazo rosa.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#4 Vale, pero entiendes que una moda implica una construcción social compleja lo cual tiene muchas más implicaciones a la hora de estudiar los procesos sociales e incluso evolutivos de los bichos. Por tanto que estos chimpancés demuestren que pueden crear y seguir modas ya tiene un significado de la leche.
sorrillo #5 sorrillo
#1 Explícame el significado de la moda del 6-7.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#5 ¿Eso es algún chiste tipo 6-7 por el culo te la abrocho? No te entiendo, sorry.
#8 KaBeKa
Ociosidad lo llaman los afortunados, mientras que no se compren jet privados como los humanos vamos bien jajaja
