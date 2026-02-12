Chilenos quedan sorprendidos por la alerta sísmica de Google: avisó el temblor con anticipación

La mañana de este jueves, un sismo de magnitud de 6.1, con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, sacudió a Chile, pero hubo un detalle que causó sorpresa en la población, especialmente en los usuarios de Android. Se trata de la alerta sísmica de Google. Resulta que, momentos antes del temblor, Google lanzó una alerta temprana que avisó del sismo y su magnitud esperada aproximadamente un minuto antes de que ocurriera.
| etiquetas: chile , alerta temprana , sismo , android
1️⃣ El terremoto empieza en el epicentro.
2️⃣ Se generan distintos tipos de ondas sísmicas:
Ondas P (primarias): viajan más rápido y son menos destructivas.
Ondas S y superficiales: más lentas pero más fuertes.
3️⃣ Los teléfonos Android cercanos detectan las ondas P con su acelerómetro.
4️⃣ Google confirma que no es un movimiento aislado (necesita muchos teléfonos detectándolo).
5️⃣ Envía una alerta digital casi instantánea a otras zonas.
Como las ondas sísmicas
