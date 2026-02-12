Chilenos quedan sorprendidos por la alerta sísmica de Google: avisó el temblor con anticipación

La mañana de este jueves, un sismo de magnitud de 6.1, con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, sacudió a Chile, pero hubo un detalle que causó sorpresa en la población, especialmente en los usuarios de Android. Se trata de la alerta sísmica de Google. Resulta que, momentos antes del temblor, Google lanzó una alerta temprana que avisó del sismo y su magnitud esperada aproximadamente un minuto antes de que ocurriera.