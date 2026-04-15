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Chema Alonso, hacker: "A la IA le puedes ir pidiendo que mejore un código, pero al final alucina"

Chema Alonso, hacker: "A la IA le puedes ir pidiendo que mejore un código, pero al final alucina"  

Alonso subrayó que, para que un modelo aprenda, "necesita muchos datos", y los programadores le han entregado "todos", sin filtrar los erróneos. "Tienen sesgos claros. Si le pides a ChatGPT que te diga un número aleatorio entre el 1 y el 50, normalmente te dirá el 27, porque está diseñado así", explicaba[,..]"estos modelos son ya tan importantres que suponen casi la mitad del tráfico de internet"."Están creados para ser creativos. Los humanos no guardamos copias exactas en nuestra cabeza y eso lleva a otra arma poderosísima, el mentir", avisaba

| etiquetas: inteligencia artificial , seguridad , datos , ia
10 1 0 K 93 tecnología
18 comentarios
10 1 0 K 93 tecnología
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Pues si dice 27 (he hecho la prueba y me dijo 37) pues puede ser aleatorio.

.  media
2 K 41
#6 Troll_hunter
#4 Maldita ley de los grandes números
0 K 11
u_1cualquiera #15 u_1cualquiera
#4 diria que esa afirmación se ha quedado vieja. Es verdad que un LLM , en teoría , tiene problemas para sumar. lo que hace ahora (diría yo) es crear un script y hacerlo en python, no tratar de predecir el siguiente token cuando dices 44.55+11.2
lo mismo para los números aleatorios. Supongo que alguien por aqui puede confirmar/refutar lo que digo
1 K 33
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#15

Pues llevo un tiempo mirando cosillas de IA y en eso no había caído. De hecho, sí que había pedido una serie de cálculos más complejos y no parecía haberlos hecho mal (no me importaba demasiado la precisión, todo sea dicho)
0 K 20
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
#4 a mí me ha dado 27. El prompt exacto ha sido "dame un número aleatorio entre 1 y 50"

Pd: versión gratuita de chatgpt, sin inicio de sesión.
0 K 10
#3 Grahml
Siempre me ha recordado a esto  media
2 K 41
Benzo #11 Benzo
#3 Y cada año el parecido será mayor :shit:
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#9 DotorMaster
Sin cuestionar los conocimientos de Chema Alonso, lo de "hacker" en el titular suena a mierda.
2 K 33
#8 giputxilandes
¿Todavía se intenta hacer noticias de este personaje? Creía que ya había quedado claro que este hombre es puro humo.

De hecho, una de sus últimas cagadas fue montar una IA que nadie quería en Movistar+
2 K 31
#1 HangTheRich
Asi es. Con IA o sin IA hay que ser muy cuidadoso y saber lo que estas haciendo. Si no, te hace unas mierdas inimaginables.
1 K 20
#10 Xoche
Joder, otra vez el del gorrito? Que pereza...
1 K 17
JackNorte #2 JackNorte *
A la ia en constante evolucion y de diferentes costes puedes obtener todas las posibilidades de respuestas igual que cuando le preguntas a un estadisticos en generico. xD
Si una ia es capaz de encontrar errores que los humanos no, eso implica que los que no ven o alucinan son los humanos , por diferentes razones, por intereses por condicionamientos. La ia aluciana como condicionamiento, por ahora , si la limitas y la programas de una forma haga unas cosas si la programas de otrra tambien.
Por eso hay diferencias sustanciales entre unas y otras entre modelos y entre versiones. Las ias son tantas como todas las opciones que hay. Y todas pueden tener respuestas diferentes.
0 K 13
skaworld #5 skaworld
#2 Lo diver es q si le haces 10 veces la misma pregunta, habrá 2 que te va a dar una respuesta totalmente distinta y lo mejor de ello... es que te la dará de manera que PARECE que esta bien...

Lo jodido no es que no sea determinista (que ya es jodido) lo jodido de verdad es que no es determinista... pero lo aparenta. Lo cual es muchisimo mas problematico (porque te la cuela)
2 K 44
JackNorte #12 JackNorte
#5 Yo estoy probando a ponerle condicionales pero al final me aburro y le digo que alucine, pero a nivel dios. xD
La gente quiere cosas que cuestan dinero gratis y es totalmente comprensible, pero es pronto.
1 K 24
woody_alien #14 woody_alien
¡¡Cancamusaaaaaa!!
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#7 capitan.meneito *
37 menos 12
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alfre2 #13 alfre2
“Chema Alonso, jáker”. Cualquier cosa que venga a continuación da mucho cringe xD
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#16 Grahml
#13 Ya, pero es como lo de "reivindicar" al gobierno que reduzca el IVA de los libros al 4%, cuando en realidad ya lo está.

Genera "likes" y es a lo que se deben.
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menéame