Chema Alonso, hacker: "A la IA le puedes ir pidiendo que mejore un código, pero al final alucina"  

Alonso subrayó que, para que un modelo aprenda, "necesita muchos datos", y los programadores le han entregado "todos", sin filtrar los erróneos. "Tienen sesgos claros. Si le pides a ChatGPT que te diga un número aleatorio entre el 1 y el 50, normalmente te dirá el 27, porque está diseñado así", explicaba[,..]"estos modelos son ya tan importantres que suponen casi la mitad del tráfico de internet"."Están creados para ser creativos. Los humanos no guardamos copias exactas en nuestra cabeza y eso lleva a otra arma poderosísima, el mentir", avisaba
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lo mismo para los números aleatorios. Supongo que alguien por aqui puede confirmar/refutar lo que digo
Pues llevo un tiempo mirando cosillas de IA y en eso no había caído. De hecho, sí que había pedido una serie de cálculos más complejos y no parecía haberlos hecho mal (no me importaba demasiado la precisión, todo sea dicho)
Pd: versión gratuita de chatgpt, sin inicio de sesión.
De hecho, una de sus últimas cagadas fue montar una IA que nadie quería en Movistar+
Si una ia es capaz de encontrar errores que los humanos no, eso implica que los que no ven o alucinan son los humanos , por diferentes razones, por intereses por condicionamientos. La ia aluciana como condicionamiento, por ahora , si la limitas y la programas de una forma haga unas cosas si la programas de otrra tambien.
Por eso hay diferencias sustanciales entre unas y otras entre modelos y entre versiones. Las ias son tantas como todas las opciones que hay. Y todas pueden tener respuestas diferentes.
Lo jodido no es que no sea determinista (que ya es jodido) lo jodido de verdad es que no es determinista... pero lo aparenta. Lo cual es muchisimo mas problematico (porque te la cuela)
La gente quiere cosas que cuestan dinero gratis y es totalmente comprensible, pero es pronto.
Genera "likes" y es a lo que se deben.