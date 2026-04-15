Chema Alonso, hacker: "A la IA le puedes ir pidiendo que mejore un código, pero al final alucina"  

Alonso subrayó que, para que un modelo aprenda, "necesita muchos datos", y los programadores le han entregado "todos", sin filtrar los erróneos. "Tienen sesgos claros. Si le pides a ChatGPT que te diga un número aleatorio entre el 1 y el 50, normalmente te dirá el 27, porque está diseñado así", explicaba[,..]"estos modelos son ya tan importantres que suponen casi la mitad del tráfico de internet"."Están creados para ser creativos. Los humanos no guardamos copias exactas en nuestra cabeza y eso lleva a otra arma poderosísima, el mentir", avisaba