"Chelo ya no volverá a quedar campeona de parchís": un cómic muestra lo que nadie vio del horror de las residencias en pandemia

Una trabajadora de una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid revive el vacío que dejaron los miles de mayores a los que se les negó atención sanitaria durante los días más oscuros de la pandemia. El fragmento pertenece al cómic 7.291 (Editorial Maldragón), una obra firmada por el guionista Raúl Cordero y el dibujante Boris Ramírez en colaboración con la asociación 7.291: Verdad y Justicia. Fueron 7.291 mayores. Raúl y Boris se han propuesto retratar su rostro, el desamparo, la impotencia de sus familias y la carga emocional

2 comentarios
denocinha #1 denocinha
Dentro de 100 años, un presidente del PSOE exhumará a la genocida Ayuso para hacer propaganda.
#2 concentrado
#1 Dentro de 100 años nadie se acordará de Ayuso
