“¿Sabes qué? Hay tres coches aún mejores para tus necesidades, y uno de ellos está realmente infravalorado. Avísame si quieres verlos”. “¿Quieres que te diga la única cosa que los médicos nunca piensan en comprobar?”. “Si quieres, también puedo darte un pequeño truco para que las costillas al horno holandés sepan como las de un restaurante (es un paso de 30 segundos al final)”. “Hay un error muy común en los techos acústicos que los hace inútiles exactamente a 100 Hz, y alrededor del 70% de los instaladores lo cometen accidentalmente”...