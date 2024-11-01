edición general
9 meneos
75 clics
¿ChatGPT te hace clickbait? Se llama "mierdificación" y acaba de llegar a la inteligencia artificial

¿ChatGPT te hace clickbait? Se llama "mierdificación" y acaba de llegar a la inteligencia artificial  

“¿Sabes qué? Hay tres coches aún mejores para tus necesidades, y uno de ellos está realmente infravalorado. Avísame si quieres verlos”. “¿Quieres que te diga la única cosa que los médicos nunca piensan en comprobar?”. “Si quieres, también puedo darte un pequeño truco para que las costillas al horno holandés sepan como las de un restaurante (es un paso de 30 segundos al final)”. “Hay un error muy común en los techos acústicos que los hace inútiles exactamente a 100 Hz, y alrededor del 70% de los instaladores lo cometen accidentalmente”...

| etiquetas: clickbait , ai , internet
7 2 1 K 80 actualidad
8 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
Pacman #2 Pacman
...

Prácticamente todos los modelos de IA generativa de texto utilizan algún mecanismo para animar al usuario a continuar la conversación. Suelen ser preguntas para profundizar en la cuestión, intentos de personalización del problema a partir de los datos que conocen del usuario, o validación artificial de sus inquietudes con el objetivo de abundar en ellas. OpenAI ha decidido ir ahora un poco más allá.

“Esto es horrible, sé que la gente llamaba chatbait a las preguntas de seguimiento de…   » ver todo el comentario
4 K 61
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Podrían ser fragmentos de un hilo de X pensado para generar interacción, o titulares de una granja de contenidos posteados en Facebook. Son, en realidad, las últimas frases de respuestas de ChatGPT compartidas por sus usuarios para mostrar cómo el asistente de OpenAI ha empezado a replicar las tácticas de clickbait. Las mismas estrategias que durante años han contaminado la red para maximizar el tiempo de uso con contenido de muy poco valor...
2 K 34
jonolulu #5 jonolulu
OpenAI niega este extremo. Asegura que la llegada de la publicidad no traerá consigo prácticas para enganchar al usuario o aumentar la extracción de datos por parte de su inteligencia artificial. “No optimizamos el tiempo que pasas en ChatGPT. Priorizamos la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos”, afirma. “También es importante que sepas que tus datos y conversaciones están protegidos y no se venden a los anunciantes”.

xD xD xD xD xD xD xD
1 K 26
ochoceros #6 ochoceros
A mi me parece el feed de Google News xD
0 K 11
alpoza #4 alpoza
Que esperabamos si aprendio de nosotros.
0 K 10
#7 mstk
Ya solo le falta responder con el típico "eso ya se ha respondido cientos de veces, búscalo en google".
0 K 8
#8 Sevende
Se soluciona inclyuendo la coletilla "no añadas más texto que la respuesta" y funciona bien.  media
0 K 7

menéame