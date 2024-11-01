Chatbots para sustituir a tu ex: IA al servicio del amor normativo

Abrir Netflix y toparse con la cuenta compartida. Los lugares guardados en la aplicación de mapas que nunca visitaréis. Un resumen de fotografías que el móvil te muestra sin avisar. La expareja presumiendo de nueva vida en las redes. El final del amor duele y la tecnología a veces atormenta después de una ruptura. Pero eso era antes. Ahora, la Inteligencia Artificial promete justo lo contrario: evitar la pena y hacer casi como si nada hubiera sucedido.
| etiquetas: chatbots , ia , amor normativo , avatar , black mirror
Victimismo a tope: vamos a poner al mismo nivel ser inmigrante (subordinación por razones económicas) o discapacitado (subordinación por condición física o mental por debajo de lo normativo) con ser mujer.
Ser inmigrante puede obligarte a aceptar condiciones de subordinación porque si no, no comes. Ser discapacitado puede implicar una… » ver todo el comentario