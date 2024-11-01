edición general
1 meneos
20 clics

Chatbots para sustituir a tu ex: IA al servicio del amor normativo

Abrir Netflix y toparse con la cuenta compartida. Los lugares guardados en la aplicación de mapas que nunca visitaréis. Un resumen de fotografías que el móvil te muestra sin avisar. La expareja presumiendo de nueva vida en las redes. El final del amor duele y la tecnología a veces atormenta después de una ruptura. Pero eso era antes. Ahora, la Inteligencia Artificial promete justo lo contrario: evitar la pena y hacer casi como si nada hubiera sucedido.

| etiquetas: chatbots , ia , amor normativo , avatar , black mirror
1 0 0 K 17 tecnología
7 comentarios
1 0 0 K 17 tecnología
Cantro #1 Cantro
IA + juguete y alguna gente no vuelve a emparejarse
1 K 19
TikisMikiss #2 TikisMikiss
#1 Ya cuando haya robots humaniformes ni te cuento.
0 K 8
Spirito #3 Spirito
#1 ¿Tan fácil puede ser la cosa? (Me lo pregunta un amigo) :troll:
0 K 9
#4 j-light
#1 ¿La gente busca esclavillos que no den mucho la lata?
0 K 10
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Qué tiene de "normativo" tener una "novia" chatbot? :-|
0 K 15
Kantinero #5 Kantinero
Huye de la IA, huye de guguel
0 K 13
#6 xavigo
Las mujeres, y otros colectivos en riesgo de sufrir subordinación en las relaciones de pareja (como las personas racializadas o discapacitadas),

Victimismo a tope: vamos a poner al mismo nivel ser inmigrante (subordinación por razones económicas) o discapacitado (subordinación por condición física o mental por debajo de lo normativo) con ser mujer.

Ser inmigrante puede obligarte a aceptar condiciones de subordinación porque si no, no comes. Ser discapacitado puede implicar una…   » ver todo el comentario
1 K 12

menéame