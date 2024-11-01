edición general
Charlie Kirk, el 'reclutador' de jóvenes de Trump que decía que «los negros cometían menos delitos cuando eran esclavos»

Originario de los suburbios de Chicago, casado y padre de dos hijos, fundó el famoso grupo conservador Turning Point USA

elGude
Me parece un argumento cojonudo, a la altura de los que dicen que por culpa de las mujeres hay más paro.
Milmariposas
Te tienes que reír, porque si no... xD
davidvsgoliat
Bueno, ya no tiene que preocuparse de esas cosas.
Findeton
Kirk no defendía el esclavismo, por mucho que retorzáis sus palabras. Ah y yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que él decía.
alcama
#4 Hay que ser muy tonto para defender la esclavitud en el siglo XXI
miliki28
#4 qué piensas de la empatía?
Kuruñes3.0
xD xD xD ya te digo, y sus amos cuando los metes en la cárcel.. xD
karaskos
Lo importante es que ha muerto con lo que más amaba, el boom y luego el crash.

El mundo estará un pelin mejor.
platypu
Muro de pago y #0 esta subiendo un bulo
alcama
Vaya, le han asesinado por dar una estadística :troll:

Obviamente, cuando se es esclavo no se es libre ni para cometer delitos. El dato puede ser cierto pero es demagogo
