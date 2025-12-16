Las chapuzas de los reyes de Airbnb en Madrid que explotan 334 pisos: "Un desconocido entró a nuestra habitación y tuvimos que atrincherarnos para pasar la noche"

«Era un sábado por la noche y estábamos tumbados descansando en un piso de la calle Huertas y, de repente, un hombre empezó a dar puñetazos a la puerta. Como todas las viviendas de la planta eran turísticas, pensamos que era alguien que se había equivocado y no hicimos caso. Pero cuando escuché que abrían la cerradura con una llave que no teníamos ni nosotros y que entraba un desconocido, eché a correr hacia la entrada dando golpes para que se fuera».
| etiquetas: airbnb , madrid , piso , chapuzas
Si le ocurre a unos tipos que tienen 334 pisos, pues la culpa es del cliente, claro.
Que muchos simplemente leen medio titular, o ven de donde viene la noticia, y votan si es de su partido o su medio, o del partido contrario o el opositor.
Que una misma noticia, con el mismo planteamiento, lo publica el ABC y EL DIARIO.
Para ver lo que pasaba, puse la noticia del ABC ... " que menuda mierda de ABC ... que era un bulo"
Les puse el enlace de EL DIARIO, que decía exactamente lo mismo.
Pues nada, a comerme negativos.
Por eso siempre mucho mejor un hotel.
Aprovechan que AirBnB es un coladero.
Si lo publica El Diario, El Pais u otros, es palabra de Diós.
Pero si El Mundo, publica una noticia que no es afín con la linea editorial de MNM, ¿os hace cortocircuito?
Poniéndo a estos, incluso con su foto, en el punto de mira, se quitan un competidor.