edición general
11 meneos
172 clics

Las chapuzas de los reyes de Airbnb en Madrid que explotan 334 pisos: "Un desconocido entró a nuestra habitación y tuvimos que atrincherarnos para pasar la noche"

«Era un sábado por la noche y estábamos tumbados descansando en un piso de la calle Huertas y, de repente, un hombre empezó a dar puñetazos a la puerta. Como todas las viviendas de la planta eran turísticas, pensamos que era alguien que se había equivocado y no hicimos caso. Pero cuando escuché que abrían la cerradura con una llave que no teníamos ni nosotros y que entraba un desconocido, eché a correr hacia la entrada dando golpes para que se fuera».

| etiquetas: airbnb , madrid , piso , chapuzas
9 2 3 K 91 actualidad
11 comentarios
9 2 3 K 91 actualidad
frg #6 frg
#4 Será la competencia la que ha propuesto el artículo, los que si que pagan por no tener mala prensa.
1 K 27
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Si un particular con una vivienda en airbnb comete un fallo así, seguro que le echan de la plataforma. O dejan de verse sus anuncios por tener una valoración baja.

Si le ocurre a unos tipos que tienen 334 pisos, pues la culpa es del cliente, claro.
0 K 13
#10 Daniel2000
#7 Pero si aquí hay mas votos positivos o negativos que lecturas.

Que muchos simplemente leen medio titular, o ven de donde viene la noticia, y votan si es de su partido o su medio, o del partido contrario o el opositor.

Que una misma noticia, con el mismo planteamiento, lo publica el ABC y EL DIARIO.

Para ver lo que pasaba, puse la noticia del ABC ... " que menuda mierda de ABC ... que era un bulo"

Les puse el enlace de EL DIARIO, que decía exactamente lo mismo.

Pues nada, a comerme negativos.
0 K 13
Priorat #5 Priorat
Juan Diego experimentó las fallas de este sistema a la una de la madrugada, cuando la aplicación dejó de abrir una de las puertas del alojamiento. «Estábamos en la calle, en una ciudad que no era la nuestra, completamente desamparados». El técnico prometido tardó dos horas en llegar. «Mientras tanto, dejaron de cogernos el teléfono. Solo respondían a otros números». La compensación ofrecida por dejarles en la calle fue del 20% del importe de una noche.

Por eso siempre mucho mejor un hotel.
0 K 12
#9 PerritaPiloto *
No son chapuzas. Es negligencia dolosa. Alquilan pisos con humedades que no serían aptos como vivienda. Compraron pisos reventados que necesitan reformas que valen decenas de miles de euros y como mucho les podrían algo de pintura.

Aprovechan que AirBnB es un coladero.
0 K 9
nopolar #2 nopolar
Los de la empresa esta no habrán pagado al cuota a quien corresponda. Me extraña que El Mundo no esté loando la libertad de cada uno de hacer negocio con sus sagradas propiedades.
0 K 8
#3 Daniel2000
#2 Entonces si lo publica El Mundo, ABC, Objetive ... es un bulo

Si lo publica El Diario, El Pais u otros, es palabra de Diós.

Pero si El Mundo, publica una noticia que no es afín con la linea editorial de MNM, ¿os hace cortocircuito?
1 K 28
nopolar #4 nopolar *
#3 No digo que sea bulo, digo que me extraña esta noticia que es aparentemente contraria a su línea editorial (La linea Editorial de El Mundo). Y entonces me pregunto que causa habrá detrás de la publicación de la noticia. Desde hace mucho tiempo todos sabemos que tras cada noticia publicada ( en todos los medios) hay un matiz de intención. ¿Cual puede ser el de esta?
1 K 23
Priorat #7 Priorat
#3 Yo seguiría haciendo lo que hemos hecho siempre, al margen del medio. Menear las noticias que dicen cosas que nos gustan, sean verdad o no y no menear o incluso negativizar las que dicen cosas que no nos gustan, independientemente de que sean verdad o no.
0 K 12
eldragon_jp #11 eldragon_jp
#3 claro que si!!! en meneame si no eres de izquierdas tu karma esta bajo tierra
0 K 7
#8 PerritaPiloto
#2 No nos flipemos. Que está pareja que explota 334 apartamentos en Madrid sean unos piratas de tomo y lomo hace daño a otros propietarios que acumulan entre todos más de 334 viviendas y que posiblemente tengan intereses afines a él Mundo.

Poniéndo a estos, incluso con su foto, en el punto de mira, se quitan un competidor.
0 K 9

menéame