Las chapuzas de los reyes de Airbnb en Madrid que explotan 334 pisos: "Un desconocido entró a nuestra habitación y tuvimos que atrincherarnos para pasar la noche"

«Era un sábado por la noche y estábamos tumbados descansando en un piso de la calle Huertas y, de repente, un hombre empezó a dar puñetazos a la puerta. Como todas las viviendas de la planta eran turísticas, pensamos que era alguien que se había equivocado y no hicimos caso. Pero cuando escuché que abrían la cerradura con una llave que no teníamos ni nosotros y que entraba un desconocido, eché a correr hacia la entrada dando golpes para que se fuera».