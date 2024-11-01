CGT convoca una huelga general en apoyo al pueblo palestino el 15 de octubre

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una huelga general el próximo 15 de octubre en toda España, en apoyo al pueblo palestino y para protestar por el genocidio de Israel en Gaza. De esta manera, el sindicato justifica el paro en el impacto social, económico y político en España del genocidio israelí en Gaza. Para CGT, el Gobierno "no puede continuar de ninguna manera las relaciones, del tipo que sean estas, con Israel mientras esté asesinando a seres humanos indefensos en la franja de Gaza".