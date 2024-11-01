edición general
17 meneos
24 clics
CGT convoca una huelga general en apoyo al pueblo palestino el 15 de octubre

CGT convoca una huelga general en apoyo al pueblo palestino el 15 de octubre

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una huelga general el próximo 15 de octubre en toda España, en apoyo al pueblo palestino y para protestar por el genocidio de Israel en Gaza. De esta manera, el sindicato justifica el paro en el impacto social, económico y político en España del genocidio israelí en Gaza. Para CGT, el Gobierno "no puede continuar de ninguna manera las relaciones, del tipo que sean estas, con Israel mientras esté asesinando a seres humanos indefensos en la franja de Gaza".

| etiquetas: huelga general , genocidio , palestina
14 3 0 K 97 actualidad
14 comentarios
14 3 0 K 97 actualidad
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Mientras tanto, para ese día y horas (de 10 a 12) UGT y CCOO convocan "Huelga general (parcial)" es decir "Paro parcial de 2h"

Me asusta tanta contundencia
3 K 49
Ovlak #2 Ovlak
Este tipo de acciones, aunque loables, creo que son contraproducentes. Las huelgas políticas y de solidaridad no son legales en España. Esto no quiere decir que los trabajadores vayan a tener algún tipo de reprimenda jurídica por el hecho de faltar al trabajo, pero sí que, probablemente, no estén amparados legalmente para faltar ese día al trabajo y se expongan a sanciones disciplinarias de su empresa. Esta amenaza provocará que pocos trabajadores se sumen al paro aunque muchísimos puedan estar de acuerdo, dejando una foto poco representativa del apoyo al pueblo palestino.
4 K 36
#8 Deperdidos
#2 Otra vez el mismo bulo... En 1985 el TC ya dejó claro que mientras haya reclamaciones laborales es correcto. En los últimos años ha habido decenas de huelgas feministas, el año pasado 27 septiembre una por palestina. En 2003 una contra la guerra de irak, ese mismo 15 octubre ccoougt convocan huelga patética de 2 horas, pero huelga al fin y al cabo. Durante el procés hubo varias huelgas generales.

Recordad algunos que, con posible buena fe, le deis veracidad a bulos pero podeis mirar a todo el historial de huelgas con motivos laborales y sociales mezclados si dudais. Y, por otro lado, los que sí sabemos las convocamos y no hay problemas.

Stop bulos.
1 K 19
Ovlak #14 Ovlak
#8 ¿Qué relaciones laborales mantienen la inmensa mayoría de españoles con el conflicto? Lo digo porque tildas de bulo algo pero a la vez acreditas lo que yo he dicho al admitir que hace falta algún tipo de relación laboral para validar la huelga sin presentar ninguna.
No tengo intención ninguna de esparcir un bulo ni mucho menos de que el paro fracase, me ciño a la realidad. La realidad es que si ya pocos nos la jugamos con huelgas manifiestamente laborales (y por tanto, legales) muchos menos habrá en este caso, dando combustible a la parte contraria.
0 K 12
#11 alhambre
#2 > El sindicato justifica el paro en el impacto social, económico y político en España del genocidio israelí en Gaza.

Esta chapuza es culpa de la mierda de legislación de huelgas del reino libre de España.
0 K 7
#13 Deperdidos
#11 concretamente de un real decreto de 1977, en el tardofranquismo.
0 K 12
francesc1 #4 francesc1
Van taaaaaaaaarde de cojones. No les he oído decir ni mu en estos años. Igual no he estado atento.
0 K 10
#9 Deperdidos
#4 efectivamente no has estado atento. Del año pasado.
es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_española_del_27_de_septiembre_de
1 K 19
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Eso, a darle motivos a los que dicen que "las huelgas no sirven de nada".

Mi previsión, bajísimo respaldo a la huelga y cero objetivos conseguidos.
1 K 10
#12 Deperdidos
#6 Mi previsión: un sindicato ha aceptado la petición de sindicatos palestinos y ha contribuido a generar un día de movilización en la calle con todos los que quieren ser solidarios.
0 K 12
#7 Klamp
lo dices porque eres un mentiroso de los cocos
0 K 8
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Como siempre CGT, haciendo el indio y arrastrando por el barro la utilidad de las huelgas. No la va a hacer ni el tato y la patronal se va a reir y tomart nota para cuando convoquen una de verdad que tampoco irá nadie en base a haber usado este recurso en vano.

Si cuando yo digo que estos están a sueldo de la patronal.
1 K 8
#10 Deperdidos *
#5 de CCOO, verdad? :troll:
0 K 12
#1 Juanjolo
Como está jodiendo el acuerdo con Trump
0 K 5

menéame