CGT convoca una huelga general en apoyo al pueblo palestino el 15 de octubre

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una huelga general el próximo 15 de octubre en toda España, en apoyo al pueblo palestino y para protestar por el genocidio de Israel en Gaza. De esta manera, el sindicato justifica el paro en el impacto social, económico y político en España del genocidio israelí en Gaza. Para CGT, el Gobierno "no puede continuar de ninguna manera las relaciones, del tipo que sean estas, con Israel mientras esté asesinando a seres humanos indefensos en la franja de Gaza".
| etiquetas: huelga general , genocidio , palestina
Me asusta tanta contundencia
Recordad algunos que, con posible buena fe, le deis veracidad a bulos pero podeis mirar a todo el historial de huelgas con motivos laborales y sociales mezclados si dudais. Y, por otro lado, los que sí sabemos las convocamos y no hay problemas.
Stop bulos.
No tengo intención ninguna de esparcir un bulo ni mucho menos de que el paro fracase, me ciño a la realidad. La realidad es que si ya pocos nos la jugamos con huelgas manifiestamente laborales (y por tanto, legales) muchos menos habrá en este caso, dando combustible a la parte contraria.
Esta chapuza es culpa de la mierda de legislación de huelgas del reino libre de España.
es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_española_del_27_de_septiembre_de
Mi previsión, bajísimo respaldo a la huelga y cero objetivos conseguidos.
Si cuando yo digo que estos están a sueldo de la patronal.