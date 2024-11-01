edición general
El cerrojo legal de Rota y Morón: así ampara el Convenio de 1988 el veto de España a las operaciones militares de EEUU en Irán

El cerrojo legal de Rota y Morón: así ampara el Convenio de 1988 el veto de España a las operaciones militares de EEUU en Irán

El marco jurídico que rige estas instalaciones, el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito originalmente en 1988 y que se ha venido renovando hasta la fecha, otorga a España el cont ...

vicus. #1 vicus. *
Meneo esto, por que tras dejar atrás la pandemia del COVID, parece que padecemos otra aún más gorda, un nuevo virus que entra por las pantallas del teléfono móvil vía influencers chorra que te quitan la sana costumbre de leer y sobretodo pensar lo que se lee o al menos tratar de comprenderlo que ya sería la hostia, y que te lo cuentan todo en pocos minutos, para que la mente no se fatigue en demasia , vaya ser que se que se activen las neuronas
Huaso #2 Huaso
#1 buen envío, y necesarias palabras.
#3 silzul
#1 Ojala, pero esto ya está implantado en la mente, como un cáncer que se propaga. Dio comienzo de la crispación mediática implantada por el gobierno de Rajoy; y tras años de cruzar líneas rojas y un atontamiento colectivo, con el culmen de las redes sociales.

Que hemos llegado a tal punto, que coges un programa de IA cutre o una simple máscara de video y un imitador cutre con un programa de edición....y haces un vídeo de Pedro Sánchez salga diciendo cualquier cosa y eah a pastar.
vicus. #6 vicus. *
#3 Y lo peor no es esto, lo peor que es que hay mucha gente que piensa que esto es problema de autocritica de la izquierda, cuando la realidad es que toda esta peña de psicópatas financiados por los oligarca tecnológicos usan la tecnología que les brindan, llámalo x, para manipular las mentes con falsarios profetas youtubers que ganan una pasta gansa a cuanta de sus me gusta, que muchas veces son bots de una "granja" de un millón de terminales móviles con su correspondiente programita para parecer una "persona" normal. Por lo que hay que empezar a chapar a todo este gremio de indeseables que va camino de convertir a esta sociedad en zombis descerebrados
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 te lo resumo en 1 segundo: no, bro.

Y ni idea de que va.
pitercio #9 pitercio *
El convenio está supeditado al tratado.
ElBeaver #7 ElBeaver
¿Pero no éramos vasallos? :troll:
#5 Dedalos
Pero vamos a ver, en la práctica el zanahorio sabe que puede hacer más o menos lo que quiera.
r3dman #8 r3dman
#5 A ver, no, no puede. Aparcas un camión en la pista de aterrizaje, o cortas el suministro de luz y la entrada de agua y provisiones, o mil otras cosas en caso de que quieran ponerse tontos. Y sin un solo disparo.
