La CEOE advierte en Córdoba de que el registro digital de la jornada es "imposible de cumplir"

La directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, ha advertido este miércoles en unas jornadas celebradas en Córdoba de que el registro telemático de la jornada laboral que pretende el Ministerio de Trabajo es "imposible de cumplir".
Sales-fichas
No sales a tu hora? Hora extra a pagar y que fichas al salir
Que vas a la mar como dice? Fichas antes de subir y fichas al bajar del barco.
Pero lo que beneficia a los del látigo, entónces es asumible, llevadero u os jodeis y tragáis.
Así llevan desde la revolución industrial.
Lo único que semos capaces de controlar con milisegundos y todo es la hora de entrada. La hora de salida, imposible, debido a la tecnología actual nos es imposible saber la hora exacta a la que sale un trabajador y nos movemos entre rangos.