La CEOE advierte en Córdoba de que el registro digital de la jornada es "imposible de cumplir"

La CEOE advierte en Córdoba de que el registro digital de la jornada es "imposible de cumplir"

La directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, ha advertido este miércoles en unas jornadas celebradas en Córdoba de que el registro telemático de la jornada laboral que pretende el Ministerio de Trabajo es "imposible de cumplir".

12 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Entras-fichas
Sales-fichas

No sales a tu hora? Hora extra a pagar y que fichas al salir

Que vas a la mar como dice? Fichas antes de subir y fichas al bajar del barco.
xD
JackNorte #7 JackNorte
Cuando desde la ceoe dicen que cumplir la ley es imposible.
pedrobotero #3 pedrobotero
Si los de la CEOE no puteasen a los trabajadores con horas extras no hubieramos llegado a esto, ahora que tomen por el culo.
wata #2 wata
Pues wines imposible de cumplir tampoco podrán justificar que se salga antes del trabajo, por ejemplo.
nopolar #4 nopolar
#2 Los hay que hasta cronometran el tiempo en el baño, pero esto es "imposible de cumplir" :palm:
jonolulu #5 jonolulu
Y la economía se iba a hundir si subían el SMI
Supercinexin #8 Supercinexin
Esa organización debería ser ilegal.
#9 bibubibu
Todo lo que favorece al trabajador, para la patronal del latigo, es imposible, inviable, se destruirá el país, el planeta, incluso la galaxia entera.

Pero lo que beneficia a los del látigo, entónces es asumible, llevadero u os jodeis y tragáis.

Así llevan desde la revolución industrial.
termopila #6 termopila *
No saben como un trabajador puede fichar al entrar y salir del trabajo (con un móvil, por ejemplo), pero hablan en nombre todas las empresas de España porque saben lo que necesitan.
SMaSeR #11 SMaSeR *
Traducción:

Lo único que semos capaces de controlar con milisegundos y todo es la hora de entrada. La hora de salida, imposible, debido a la tecnología actual nos es imposible saber la hora exacta a la que sale un trabajador y nos movemos entre rangos.
#10 no_soy_un_bot
Hacer nominas comprensibles tb es imposible
Olepoint #12 Olepoint
Osea, ¿ podéis llevar la contabilidad, la caja y no podéis llevar el registro de horas que trabaja una persona ? ¿ Y me lo tengo que creer ?
