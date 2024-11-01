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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la IA general ya se ha "logrado" y que puede crear empresas multimillonarias. Ing

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la IA general ya se ha "logrado" y que puede crear empresas multimillonarias. Ing

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la IA general ya se ha "logrado" y que puede crear empresas multimillonarias.

| etiquetas: nvidi , aagi
4 0 0 K 47 tecnología
8 comentarios
4 0 0 K 47 tecnología
#3 jaramero
Empresas que consistirán en una junta de accionistas y un pringao usando el prompt de la ia.
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Natxelas_V #6 Natxelas_V
#3 Si un prompt tipo "dame todo lo que necesito para vivir", se traduce en que una IA hace todo y te lo pone en la puerta de tu casa, perfecto.
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#2 rystan
la IA general ya se ha "logrado"

Y yo sin enterarme. Es un drama, ahora mismo no estoy presentable. Estoooo, ¿overlord?
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#7 soberao
Hasta ahora el trabajo ha sido la parte menos polémica de distribución del dinero entre la gente. Si la AI va a quitar en 90% de muchas plantillas esa gente tendrá que conseguir dinero de alguna forma porque las facturas y comer va a ser igual con trabajo que sin trabajo. No pueden implementar la AI en los centros de trabajo sin que construyan campos de exterminio al mismo tiempo para cargarse a la gente que les sobra. Supongo que nos usarán para la invasión de Irán y así el capitalismo se deshace de la gente que le sobra. O esto o que nacionalicen las empresas de AI y que los beneficios vayan para que el estado distribuya ese dinero entre la gente para que pueda comer.
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RGr8888 #8 RGr8888
#7 el milenarismo comunismo va a llegar
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Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Es como que a mitad del titular me hubiese dado un ictus Ya veo que lo has corregido.

También en Nvidia afirman que con sus herramientas se puede reducir el 90% de la plantilla de muchas empresas. Una pena no lo tengo grabado.
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elTieso #5 elTieso
Quiero mi RBU ya, entonces.
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nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Así llegará la singularidad... Sin que se note, silenciosamente.
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menéame