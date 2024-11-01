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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la IA general ya se ha "logrado" y que puede crear empresas multimillonarias. Ing
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la IA general ya se ha "logrado" y que puede crear empresas multimillonarias.
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#3
jaramero
Empresas que consistirán en una junta de accionistas y un pringao usando el prompt de la ia.
3
K
41
#6
Natxelas_V
#3
Si un prompt tipo "dame todo lo que necesito para vivir", se traduce en que una IA hace todo y te lo pone en la puerta de tu casa, perfecto.
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#2
rystan
la IA general ya se ha "logrado"
Y yo sin enterarme. Es un drama, ahora mismo no estoy presentable. Estoooo, ¿overlord?
1
K
26
#7
soberao
Hasta ahora el trabajo ha sido la parte menos polémica de distribución del dinero entre la gente. Si la AI va a quitar en 90% de muchas plantillas esa gente tendrá que conseguir dinero de alguna forma porque las facturas y comer va a ser igual con trabajo que sin trabajo. No pueden implementar la AI en los centros de trabajo sin que construyan campos de exterminio al mismo tiempo para cargarse a la gente que les sobra. Supongo que nos usarán para la invasión de Irán y así el capitalismo se deshace de la gente que le sobra. O esto o que nacionalicen las empresas de AI y que los beneficios vayan para que el estado distribuya ese dinero entre la gente para que pueda comer.
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19
#8
RGr8888
#7
el
milenarismo
comunismo va a llegar
0
K
9
#1
Jakeukalane
*
Es como que a mitad del titular me hubiese dado un ictus
Ya veo que lo has corregido.
También en Nvidia afirman que con sus herramientas se puede reducir el 90% de la plantilla de muchas empresas. Una pena no lo tengo grabado.
0
K
12
#5
elTieso
Quiero mi RBU ya, entonces.
0
K
12
#4
nosomosnaiderl
Así llegará la singularidad... Sin que se note, silenciosamente.
0
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7
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8
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Y yo sin enterarme. Es un drama, ahora mismo no estoy presentable. Estoooo, ¿overlord?
milenarismocomunismo va a llegar Es como que a mitad del titular me hubiese dado un ictusYa veo que lo has corregido.
También en Nvidia afirman que con sus herramientas se puede reducir el 90% de la plantilla de muchas empresas. Una pena no lo tengo grabado.