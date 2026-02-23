El CEO de Lamborghini paraliza sus planes eléctricos por la débil demanda de lujo

Lamborghini ha abandonado sus planes de lanzar al mercado su primer superdeportivo totalmente eléctrico y ha optado en su lugar por los híbridos enchufables, en respuesta a la escasa demanda entre sus principales compradores de lujo. El modelo eléctrico Lanzador, largamente anunciado y presentado como prototipo en 2023, ya no llegará a producirse, según el consejero delegado. En su lugar será sustituido por un vehículo híbrido enchufable, lo que consolida un cambio de estrategia que hará que la gama de la compañía sea completamente híbrida [..]
Ah, y cargar de impuestos a la empresa que sólo fabrique con motor de explosión. Que se me olvidaba. Cargas al fabricante y al producto. Y el Estado podría fabricar un auto eléctrico para el pueblo… si lo hicieron los comunistas ¿no podrá hacerlo el capitalismo, ese sistema tan apreciado?
Edito. Qué rácano el Albertito.
Yo diría que es más de Masserati, uno de los coches que hacer el de 0-taller en menos tiempo (aunque por detrás de los Range Rover)