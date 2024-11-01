El CEO de Citroën habla claro y dice lo que casi todos pensamos: El 60% de la gente no se compra coches nuevos porque apenas hay por menos de 15.000€

Como en su día dijo Luca de Meo, el CEO de Citroën, Xavier Chardon, alerta de que el 60% de la población no compra coches nuevos porque casi no existen modelos de menos de 15.000€. La edad media del parque automovilístico español alcanza 14,6 años, impulsada por precios al alza, salarios estancados e inflación. IPC e inflación suben más rápido que los sueldos. Europa no se ha recuperado del impacto del covid y las normativas anticontaminación encarecen aún más los vehículos. La vuelta del 2 CV es la apuesta de Stellantis por abaratar los coches