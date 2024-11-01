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El CEO de Citroën habla claro y dice lo que casi todos pensamos: El 60% de la gente no se compra coches nuevos porque apenas hay por menos de 15.000€

El CEO de Citroën habla claro y dice lo que casi todos pensamos: El 60% de la gente no se compra coches nuevos porque apenas hay por menos de 15.000€

Como en su día dijo Luca de Meo, el CEO de Citroën, Xavier Chardon, alerta de que el 60% de la población no compra coches nuevos porque casi no existen modelos de menos de 15.000€. La edad media del parque automovilístico español alcanza 14,6 años, impulsada por precios al alza, salarios estancados e inflación. IPC e inflación suben más rápido que los sueldos. Europa no se ha recuperado del impacto del covid y las normativas anticontaminación encarecen aún más los vehículos. La vuelta del 2 CV es la apuesta de Stellantis por abaratar los coches

| etiquetas: citroen , coches nuevos , 15000
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13 comentarios
8 2 0 K 105 actualidad
#3 slender_1
Entré en una página de estas de Compramos tu coche y mi coche de 8 años cuesta lo mismo que cuando lo compré :-|
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Bombástico #5 Bombástico
#3 Realmente no es así, los euros de ahora valen menos que los euros de cuando lo compraste, las gallinas que entran por las gallinas que salen.
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#8 Eukherio
#3 El de mi padre tiene 12 y lo venden 6000 euros más barato que cuando lo compró nuevo. Chollazo.
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Bourée #12 Bourée
#3 Va a hacer 2 años me pedían por uno de segunda mano más que el mismo nuevo, eso sí, con muy pocos kilómetros. :-P
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javipe #13 javipe
#3 También te digo que de lo que te dice la web a lo que te ofrecen realmente después cuando vas allí descuéntale un tercio fácilmente. La web es un gancho. Lo que no quita que el mercado de segunda mano esté exageradamente sobrevalorado.
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#4 Grahml
Sí que los hay. Y como siempre gracias a Dacia:

www.autocolumn.com/auto-nachrichten/neuwagen-unter-15000-euro-2026-ver

Ahora, es más que probable que la gente no esté dispuesta a gastarse 15.000 euros por un Citroën, viendo lo visto.
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verdor #6 verdor
#4 En Irlanda no venden el modelo básico.
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#1 tropezon *
Según señalan diversos fabricantes, la edad media para comprar el primer vehículo nuevo se sitúa entre los 45 y los 55 años.

Telita fina
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cosmonauta #11 cosmonauta
Publirreportaje de Citroën que es la marca de Stellantis destinada a competir con Dacia
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
El cobete.
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#9 Cincocuatrotres
20 años, mas de 400.000 km y va como un tiro, se han pasado años deshojando la margarita que si coche electrico o coche combustion, quien cojones se va a gastar un paston si tu coche viejo va como un tiro, si ves que los que están al mando...
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asbostrusbo #7 asbostrusbo
Menos de 15k un coche nuevo? Ni de coña
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#10 mam23
Ya, ¿piensan fabricarlos mas baratos? Llevarse la produccion a China ya no sirve, ¿ pensarán en Africa?
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menéame