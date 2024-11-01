edición general
5 meneos
15 clics
El cemento fue un tapón: por qué la tormenta del siglo arrasó Ibiza

El cemento fue un tapón: por qué la tormenta del siglo arrasó Ibiza  

El crecimiento urbano de la capital ha eliminado en apenas unas décadas más de la mitad de unas marismas que llegaron a ocupar 60 hectáreas: fueron los barrios que se inundaron la semana pasada. Es un peligro cuando se encajonan ríos y ramblas, se cementa su lecho, y dejan de estar vinculados a su territorio fluvial: eso aumenta el riesgo de una crecida súbita del caudal”, anticipa Juan Calvo. El coordinador de la Alianza por el agua... Relacionada: www.meneame.net/story/crecida-agua-ibiza-calco-mapa-zonas-inundables-h

| etiquetas: cemento , planificación urbana , zonas inundables , marismas , tormenta , caudal
5 0 0 K 108 MAmbiente
3 comentarios
5 0 0 K 108 MAmbiente
#2 Pixmac
Mala idea colocar edificios al final de una rambla, un río o lo que hubiera ahí antes de urbanizar la zona. Es normal que se inundaran y volverán hacerlo cada vez que haya una tormenta grande. Un "tapón" en toda regla.
1 K 39
Feindesland #3 Feindesland
#2 Como cuando pusieron el aeropuerto de Valladolid en un lugar llamado Villanubla.

Venga, hombre, no me jodas....

:wall:
0 K 19
Feindesland #1 Feindesland
Y por eso siempre digo que lo primero es preocuparse por las infraestructuras. Esto se va a reptir tantas veces como llueva a lo bestia.

:palm:
0 K 19

menéame