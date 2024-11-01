edición general
La crecida del agua en Ibiza calcó el mapa de zonas inundables que hizo el Govern en 2001

La crecida del agua en Ibiza calcó el mapa de zonas inundables que hizo el Govern en 2001  

No se puede decir que no estuviéramos advertidos o que no hubiera sido imaginable. El Plan de prevención de Riesgos de inundación que redactaron el año 2001 las conselleries de Interior y de Medio Ambiente del Govern balear, se acompañaba un detalladísimo mapa de las redes de drenaje y de las zonas inundables de todo Baleares, incluidas Ibiza y Formentera, por supuesto. Un mapa en el que se cartografía las áreas que serían anegadas en caso de una lluvia atípicamente intensa. En el caso de la isla de Ibiza, el estudio señala que el reducido...

7 comentarios
#1 Alcalino
La solución sería hacer a los constructores responsables civiles subsidiarios por construir en zonas indudables.

Veriais que pronto empezarían a hacerle caso a los "aguafiestas" de los científicos
4 K 66
arturios #3 arturios
Para eso son los mapas de inundabilidad, para ver que zonas tienen riesgo de inundarse y si, no lo que dice #1 de hacer a los constructores responsables, no, cárcel de por vida, y al político que dio el visto bueno pena de prisión permanente no revisable (y decirle a los presos que está allí por violar bebes).
2 K 43
alfema #4 alfema
#1 El problema no es de los constructores, sino de quienes permiten construir ahí, debería ser obligatorio especificar en la venta y en el registro que la zona está sometida a algún tipo de riesgo.
1 K 21
frg #7 frg
#4 No, para nada, no se debe construir nada en zonas de riesgo. Si te "arriesgas" a hacerlo que sean equipamientos (por ejemplo, un campo de fútbol) que no te importe se vean anegados en algún momento.
0 K 12
frg #6 frg
#1 Para que se construya hay que recalificar. No sólo los constrlctores son responsables.
1 K 24
alfema #5 alfema
El corrector ortográfico le ha jugado una mala pasada al autor del artículo, un par de veces habla de problemas de desguace, supongo que querría decir desagüe.
1 K 24
#2 sliana
Entre eso y el aviso deberían considerar los coches inundados como fraude al seguro
0 K 7

