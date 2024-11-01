La crecida del agua en Ibiza calcó el mapa de zonas inundables que hizo el Govern en 2001  

No se puede decir que no estuviéramos advertidos o que no hubiera sido imaginable. El Plan de prevención de Riesgos de inundación que redactaron el año 2001 las conselleries de Interior y de Medio Ambiente del Govern balear, se acompañaba un detalladísimo mapa de las redes de drenaje y de las zonas inundables de todo Baleares, incluidas Ibiza y Formentera, por supuesto. Un mapa en el que se cartografía las áreas que serían anegadas en caso de una lluvia atípicamente intensa. En el caso de la isla de Ibiza, el estudio señala que el reducido...