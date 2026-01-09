Celebridades recitan poemas de escritores asesinados para denunciar el olvido en Gaza y Sudán  

Celebridades del cine, la música y el deporte participan en un video donde recitan poemas de escritores palestinos y sudaneses asesinados, como parte de una iniciativa internacional que busca mantener viva la memoria de las víctimas y generar conciencia sobre el genocidio en Gaza y Sudán. Entre ellos: Mark Ruffalo, Rosalía, Bill Skarsgård, Jeremy Allen White, Lewis Hamilton, Shawn Mendes y la youtuber estadunidense Rachel Griffin Accurso...
#4 justo eso: se trata de devolverles la humanidad que les intenta robar los deshumanizados sionistas y sus cómplices no de parar ningún genocidio. Tampoco paró el genocidio interrumpir la vuelta ciclista, pero les jodimos la fiesta a los organizadores y al ayuntamiento de Madrid que hacían oídos sordos a nuestras reclamaciones de "fuera sionistas de la vuelta". Se llama "no normalizar la barbarie"