Celebridades recitan poemas de escritores asesinados para denunciar el olvido en Gaza y Sudán  

Celebridades del cine, la música y el deporte participan en un video donde recitan poemas de escritores palestinos y sudaneses asesinados, como parte de una iniciativa internacional que busca mantener viva la memoria de las víctimas y generar conciencia sobre el genocidio en Gaza y Sudán. Entre ellos: Mark Ruffalo, Rosalía, Bill Skarsgård, Jeremy Allen White, Lewis Hamilton, Shawn Mendes y la youtuber estadunidense Rachel Griffin Accurso...