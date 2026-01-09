edición general
Celebridades recitan poemas de escritores asesinados para denunciar el olvido en Gaza y Sudán

Celebridades recitan poemas de escritores asesinados para denunciar el olvido en Gaza y Sudán  

Celebridades del cine, la música y el deporte participan en un video donde recitan poemas de escritores palestinos y sudaneses asesinados, como parte de una iniciativa internacional que busca mantener viva la memoria de las víctimas y generar conciencia sobre el genocidio en Gaza y Sudán. Entre ellos: Mark Ruffalo, Rosalía, Bill Skarsgård, Jeremy Allen White, Lewis Hamilton, Shawn Mendes y la youtuber estadunidense Rachel Griffin Accurso...

| etiquetas: palestina , sudán , poesía , mark ruffalo , rosalía , gaza
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Les honra el gesto, y más sabiendo que te pones en el punto de mira de los sionistas, pero recitando poemas, no se detienen genocidios.
antesdarle #3 antesdarle
#2 y más contando que personas como Rosalía no denunciaron los hechos hasta noviembre… de 2025. Que ahora está muy bien recitar poemas.
#4 soberao *
#2 Es lo contrario de lo que el sionismo genocida pretenede: quitar a los palestinos todo rastro de humanidad, destruyendo sus casas, sus hospitales, sus escueles y universidades, sus periodistas, quieren lanzar la imagen de que los palestinos son animales que se pelean por un plato de comida, eso esa es la imagen que quieren que la BBC difunda por el mundo. No de sus poetas asesinados ni de esos niños y niñas y sus familias que las bombas acabaron con sus vidas y sus proyectos de vida.
MasterChof #5 MasterChof *
#2 nada detiene el genocidio, puesto que es el sistema capitalista e imperialista quien lo sustenta: es su juego. Pero nosotros seguimos a lo nuestro, recordándolo cada día y señalando a los principales responsables.
#4 justo eso: se trata de devolverles la humanidad que les intenta robar los deshumanizados sionistas y sus cómplices no de parar ningún genocidio. Tampoco paró el genocidio interrumpir la vuelta ciclista, pero les jodimos la fiesta a los organizadores y al ayuntamiento de Madrid que hacían oídos sordos a nuestras reclamaciones de "fuera sionistas de la vuelta". Se llama "no normalizar la barbarie"
