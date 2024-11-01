edición general
Los «cazadores silenciosos de drones» de Irán sorprenden al Pentágono: los interceptores silenciosos amenazan ahora el dominio de los UAV MQ-9 Reaper y Hermes-900 [ENG]

En el centro de la arquitectura antiaérea de Irán se encuentra el Misil 358, un interceptor merodeador propulsado por jet diseñado para patrullar el espacio aéreo de forma autónoma y destruir vehículos aéreos no tripulados hostiles sin depender de emisiones de radar ni de enlaces de comando terrestres continuos. El sistema representa una desviación de la doctrina tradicional de misiles tierra-aire, ya que no funciona como un interceptor reactivo que espera las señales del radar, sino como un cazador aéreo persistente capaz de buscar de forma a

3 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es una idea distinta del misil antiaéreo ... es un arma merodeadora, pero con sentido antiaéreo. Por el momento, puede hacer estragos en los drones de reconocimiento (que por cierto, valen una pasta) contra aviones de combate, con su velocidad, los veo poco operativos (veremos en el futuro) y como no creo que un B-52 se ponga a hacer el mono por la zona, no tiene más blancos que los drones reconocimiento. Pero es un concepto nuevo, más que intereasante.

Un ejemplo de uso:

t.me/CyberspecNews/101174
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ya está el negarivo del OTANazi, dando su aprobación.
salteado3 #2 salteado3
Interesantísimo.
