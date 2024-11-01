Los «cazadores silenciosos de drones» de Irán sorprenden al Pentágono: los interceptores silenciosos amenazan ahora el dominio de los UAV MQ-9 Reaper y Hermes-900 [ENG]

En el centro de la arquitectura antiaérea de Irán se encuentra el Misil 358, un interceptor merodeador propulsado por jet diseñado para patrullar el espacio aéreo de forma autónoma y destruir vehículos aéreos no tripulados hostiles sin depender de emisiones de radar ni de enlaces de comando terrestres continuos. El sistema representa una desviación de la doctrina tradicional de misiles tierra-aire, ya que no funciona como un interceptor reactivo que espera las señales del radar, sino como un cazador aéreo persistente capaz de buscar de forma a