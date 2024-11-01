edición general
Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco

Investigan a un vecino de Tineo de 62 años que circulaba a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico, superando en 117 el límite genérico establecido para este tipo de vías. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Luarca cazaron al conductor durante la noche del pasado 11 de septiembre a la altura de El Franco durante un control de velocidad. Treinta kilómetros después del lugar en el que le pillaron, los agentes interceptaron al vehículo e identificaron a su conductor, al que se investiga por un supuesto delito contra la seguridad

rob #3 rob
Pufff... Si el paisano no se apellida Baltar, esta jodido.
javibaz #7 javibaz
#3 Si todavía lo están investigando, su apellido vale más que el de Baltar.
makinavaja #8 makinavaja
¿delito contra la seguridad? La gente que tiene esos coches, y suele circular a esa velocidad, tiene el suficiente dinero para pagar la multa que sea sin rechistar, y para pagar abogados lo suficientemente buenos para librarse de todo... ¿Conocéis a alguien que haya acabado en la cárcel por esos excesos de velocidad?... Pues eso... :troll: :troll: :troll: :troll:
#9 Tronchador.
#8 Nadie va a la cárcel por una primera multa de este tipo, retirada de carnet y cursillo.
Ahora bien, para librarte de eso no tienes que tener dinero, tienes que tener contactos.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nunca entendí porque no hay más radares en ese tramo viendo como van algunos
Uge1966 #6 Uge1966
Con 62 años, la vida pasa muy deprisa...
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
A quien se le ocurre ir a esa velocidad estando el Franco por medio. :troll:
#5 diablos_maiq
#4 intentaba huir desesperadamente
#10 Albarkas
Quien le iba a decir al chaval del R9 que le iban a pillar a 237 km/h poniéndole unos spoiler al coche :troll:
jonolulu #2 jonolulu
Yo en estos casos mandaba al conductor a la carcel y al coche a hacer chatarra en trozos más pequeños que una caja de zapatos
#11 srabdm
Treinta kilómetros después del lugar en el que le pillaron, los agentes interceptaron al vehículo

Lógico. Tuvieron que esperar a que aterrizara.
