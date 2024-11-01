Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco

Investigan a un vecino de Tineo de 62 años que circulaba a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico, superando en 117 el límite genérico establecido para este tipo de vías. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Luarca cazaron al conductor durante la noche del pasado 11 de septiembre a la altura de El Franco durante un control de velocidad. Treinta kilómetros después del lugar en el que le pillaron, los agentes interceptaron al vehículo e identificaron a su conductor, al que se investiga por un supuesto delito contra la seguridad