Castilla y León desobedece a Feijóo y sí facilitará información al Gobierno sobre los cribados de cáncer
Fernández Carriedo "no ve inconveniente" en que después esos datos sean facilitados a la prensa en favor de la transparencia.
actualidad
#1
Deviance
Y aquí hay uno que da fe, los servicios sociales, y la sanidad funcionan muy bien en castilla leon: La dependencia ya no tanto. pero al cesar lo que es del césar.
1
K
21
#2
hokkien
#1
lógico que si se esfuerzan en hacerlo medianamente bien, quieran que se sepa
1
K
30
#4
reithor
#1
menos en el Bierzo, que no hay oncología en el hospital de referencia.
0
K
11
#3
oceanon3d
*
Feijoo debe de haber pesado 1000 veces a estas alturas "para que coño deje yo mi reino de Galicia con lo de pm que estaba alli " ... El presidente que no quiso ser presidente no llega a Carnavales.
0
K
8
