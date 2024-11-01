edición general
13 meneos
14 clics
Castilla y León desobedece a Feijóo y sí facilitará información al Gobierno sobre los cribados de cáncer

Castilla y León desobedece a Feijóo y sí facilitará información al Gobierno sobre los cribados de cáncer

Fernández Carriedo "no ve inconveniente" en que después esos datos sean facilitados a la prensa en favor de la transparencia.

| etiquetas: castilla , león , facilitación , información , gobierno , cribados , cáncer
11 2 0 K 159 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 159 actualidad
Deviance #1 Deviance
Y aquí hay uno que da fe, los servicios sociales, y la sanidad funcionan muy bien en castilla leon: La dependencia ya no tanto. pero al cesar lo que es del césar.
1 K 21
#2 hokkien
#1 lógico que si se esfuerzan en hacerlo medianamente bien, quieran que se sepa
1 K 30
reithor #4 reithor
#1 menos en el Bierzo, que no hay oncología en el hospital de referencia.
0 K 11
oceanon3d #3 oceanon3d *
Feijoo debe de haber pesado 1000 veces a estas alturas "para que coño deje yo mi reino de Galicia con lo de pm que estaba alli " ... El presidente que no quiso ser presidente no llega a Carnavales.
0 K 8

menéame