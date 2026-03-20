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Castelló y València, entre las ciudades españolas con más consumo de cocaína
El informe ‘Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study’, de la European Union Drugs Agency, incluye datos de seis ciudades españolas
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#3
Battlestar
Hacer chistes sobre el PP seria demasiado fácil, así que no lo voy a hacer.
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#5
javi618
#3
Claro, todo el mundo sabe que sólo se drogan los fachas.
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#6
Robus
#3
pero, en cambio, sobre los que los votan…
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#1
NPCMeneaMePersigue
Seguro que a los guiris les encanta saber que Valencia está llena de cocainomanos, se van, bajan los precios y termina el genocidio cultural por el cual tenemos la ciudad mas cara para vivir de Europa
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#2
encurtido
#1
La cocaína asequible y accesible con buena relación calidad/precio es un incentivo para los guiris.
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#4
CharlesBrowson
tampoco es que sorprenda, hijos de la ruta del bakalao
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