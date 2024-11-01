Caso RTVE Play: Bloqueo de Contenido Publico y Vigilancia Digital desde Radio Televisión Española. Análisis forense

RTVE Play bloquea la reproduccion de video a usuarios con ad blocker. Un análisis forense revela que para ver un solo video, la pagina contacta con 29 dominios de 12+ empresas, incluyendo un servicio (Conviva) que intercepta todas las comunicaciones de red del navegador. Transferencias a EEUU sin garantias claras post-Schrems II (5+ prov. estadounidenses). Session replay integrado en Conviva (grabacion de sesión). Este repositorio documenta los hallazgos técnicos y contiene borradores de acciones legales a nivel nacional e internacional.
| etiquetas: rtve play , bloqueo , contenido público , vigilancia
Qué se encontro
Bloqueo deliberado: THEOplayer 9.4.1 detecta el ad blocker y bloquea el contenido. RTVE configuro un fallback a fichero vacio (js/vacio) que garantiza el bloqueo. El reproductor soporta reproducir sin anuncios, pero RTVE eligio bloquearlo.
29 dominios de terceros contactados por pagina (Google, Adobe, Conviva, Chartbeat, VWO, etc.)
Interceptacion global de red por Conviva: sustituye XMLHttpRequest, fetch y WebSocket del navegador por wrappers propios… » ver todo el comentario
Antes permitía desactivar "en vivo" alguno de los bichos individuales de la página que tenías abierta (te lo ponía con una casilla verde)
Ahora los que ya vienen pre-marcados solo te deja ponerlos con casilla roja o gris.
Llevo usando ublock origin muchos años, y antes era más flexible. Pero decidieron cambiarlo "porque los usuarios podrían no saber lo que hacen" . A veces podías prescindir de la privacidad en uno solo de los 30 scripts externos que te cargaba una página, si tenías el suficiente interés en ver algo como para ponerte a mirar cual podría ser (que siempre es mejor que el desactivar todos que si te permite hacer)
En pc
Ublock + adblock + ghostery
En movil
Adblock + adguard
De momento ningún problema
eso si, en la tv (philips android tv) me falla la app qie no me deja ver una serie sin crashear
La app es mala con avaricia
Comprobada con Samsung y LG, también se corta y falla
Entre los dos bloquean mas de 30 cosas.
No está protegiendo los datos de sus usuarios.
Fase 1 - Nacional:
Portal de Transparencia (las respuestas refuerzan todo lo demas)
AEPD (puede sancionar)
Defensora del Espectador (presion interna)
CNMC (servicio publico)
Preguntas parlamentarias
Fase 2 - Internacional (simultaneo a Fase 1): 6. noyb + EDPB (via AEPD) 7. BEUC + Access Now
Fase 3 - Amplificacion: 8. EDRi + EFF + Privacy International 9. EBU (presion interna desde la propia organizacion de RTVE)
Fase 4 - Cuando haya masa critica: 10. DG CONNECT (Comision Europea) 11. Relator Especial ONU
Se me hace raro que ya seamos varios los que hayamos probado por probar y no tengamos el problema que en teoría sucede.
A mi en una tele LG no me funciona porque Pi-Hole me bloquea las URLs de terceros y se traba al iniciar contenido al no poder cargar los anuncios.