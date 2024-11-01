edición general
Caso RTVE Play: Bloqueo de Contenido Publico y Vigilancia Digital desde Radio Televisión Española. Análisis forense

RTVE Play bloquea la reproduccion de video a usuarios con ad blocker. Un análisis forense revela que para ver un solo video, la pagina contacta con 29 dominios de 12+ empresas, incluyendo un servicio (Conviva) que intercepta todas las comunicaciones de red del navegador. Transferencias a EEUU sin garantias claras post-Schrems II (5+ prov. estadounidenses). Session replay integrado en Conviva (grabacion de sesión). Este repositorio documenta los hallazgos técnicos y contiene borradores de acciones legales a nivel nacional e internacional.

alafia #1 alafia
Del repositorio:

Qué se encontro
Bloqueo deliberado: THEOplayer 9.4.1 detecta el ad blocker y bloquea el contenido. RTVE configuro un fallback a fichero vacio (js/vacio) que garantiza el bloqueo. El reproductor soporta reproducir sin anuncios, pero RTVE eligio bloquearlo.
29 dominios de terceros contactados por pagina (Google, Adobe, Conviva, Chartbeat, VWO, etc.)
Interceptacion global de red por Conviva: sustituye XMLHttpRequest, fetch y WebSocket del navegador por wrappers propios…   » ver todo el comentario
obmultimedia #2 obmultimedia
Aqui un usuario con ad blocker y puedo ver sin problemas cualquier contenido de RTVEPlay.
alafia #4 alafia
#2 Gracias por tu comentario. En el informe se usa el bloqueador de anuncios/rastreadores por defecto de Opera sin customizar. Se agradecería algún aporte complementario a lo expuesto en el repositorio por parte de quien lo considere oportuno.
makinavaja #20 makinavaja
#4 Yo con el bloqueador de Brave, sin problemas..
Atrydas #27 Atrydas
#4 Desde Edge, con el bloqueador de serie y el uBlock Origin carga sin problemas.
wildseven23 #28 wildseven23 *
#4 Yo estoy con Firefox, con bloqueador (uBlock), y viendo en estos momentos RTVE Play sin problemas, por si te vale. Y con Ghostery también.
josde #6 josde *
#2 Yo también y tengo el ublock Origin y Ghostery y sin problemas veo lo que quiero de RTVEPlay uso Fifefox
alafia #8 alafia
#6 #3 #5 Entiendo. Los datos aportados en el análisis explican un "caso", independientemente de si uBlock Origin va o no.
josde #9 josde
#8 Por eso noticia sensacionalista.
ronko #10 ronko
#6 Perdona la pregunta, ¿que le añade ghostery a ubo?, ¿Lo consideras un "must"?
#16 MADMax2
#10 antes ublock origin era más "customizable". Podías desbloquear urls que ya venían bloqueadas, etc. por si sabías que uno de los scripts u origen te bloqueaba más de lo que querías. Desde hace tiempo no lo permite (o yo me he vuelto torpe)
Aokromes #22 Aokromes
#16 ublock origin sigue permitiendo desactivar el bloqueo para las paginas webs que quieras dandole al boton de "encender"
#24 MADMax2 *
#22 si, pero es para toda la página web, para todos los bichos de esa página.
Antes permitía desactivar "en vivo" alguno de los bichos individuales de la página que tenías abierta (te lo ponía con una casilla verde)
Ahora los que ya vienen pre-marcados solo te deja ponerlos con casilla roja o gris.
ronko #26 ronko
#16 Supongo que igual es la versión para el manifest v3, aunque yo evito usar chrome y derivados.
#29 MADMax2
#26 no, en Firefox.
Llevo usando ublock origin muchos años, y antes era más flexible. Pero decidieron cambiarlo "porque los usuarios podrían no saber lo que hacen" . A veces podías prescindir de la privacidad en uno solo de los 30 scripts externos que te cargaba una página, si tenías el suficiente interés en ver algo como para ponerte a mirar cual podría ser (que siempre es mejor que el desactivar todos que si te permite hacer)
tul #17 tul
#10 bloquea enlaces embebidos a meta, x y demás basura
#15 MADMax2
#6 /me too
Pacman #12 Pacman
#2 +1

En pc
Ublock + adblock + ghostery

En movil
Adblock + adguard

De momento ningún problema
eso si, en la tv (philips android tv) me falla la app qie no me deja ver una serie sin crashear
La app es mala con avaricia
Comprobada con Samsung y LG, también se corta y falla
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
#12 La aplicación de RTVE va horriblemente mal. La idea es buena, pero debe de haberla realizado algún equipazo de consultoría de estas tipo KPMG, Deloitte o Accenture.
obmultimedia #25 obmultimedia
#19 la web de RTVEPlay lleva el mismo sistema aunque con un front-end personalizado como 3cat y AnimeBox
nopolar #5 nopolar *
Acabo de probar y puedo ver contenido de rtve play con firefox teniendo activadas ublock origin y privacy badger. Pasa por el punto publicidad como si nada.

Entre los dos bloquean mas de 30 cosas.
nexodo #13 nexodo
Si de verdad es un análisis forense parece que RTVE está cometiendo algún delito.
No está protegiendo los datos de sus usuarios.
alafia #14 alafia
#13 Exacto. De ahí las propuestas de acciones legales:
Fase 1 - Nacional:
Portal de Transparencia (las respuestas refuerzan todo lo demas)
AEPD (puede sancionar)
Defensora del Espectador (presion interna)
CNMC (servicio publico)
Preguntas parlamentarias
Fase 2 - Internacional (simultaneo a Fase 1): 6. noyb + EDPB (via AEPD) 7. BEUC + Access Now
Fase 3 - Amplificacion: 8. EDRi + EFF + Privacy International 9. EBU (presion interna desde la propia organizacion de RTVE)
Fase 4 - Cuando haya masa critica: 10. DG CONNECT (Comision Europea) 11. Relator Especial ONU
josde #7 josde
Me parece que es una noticia sensacionalista y sin mucha justificación.
Fisionboy #3 Fisionboy
Llevo media vida usando uBlock Origin y nunca he tenido problemas tampoco con RTVE Play.
#18 MADMax2
#3 En otros (no recuerdo si el de A3player o cual) si los tienes activados no va. Me suena que en Rakuten pasa también a menudo, pero no siempre. Y alguno más.
Nixitro #21 Nixitro
Probado tanto en Opera como Opera GX (en PC), ambos con y sin ad blocker, y con y sin linkumori : 0 problemas, todo se reproduce perfectamente.

Se me hace raro que ya seamos varios los que hayamos probado por probar y no tengamos el problema que en teoría sucede.
millanin #23 millanin
#21 Opera con Ublock y lo mismo.
cocolisto #11 cocolisto
Tampoco tengo problemas en Brave,Vivaldi ni ningún navegador con ublock Origin {0x1f633}
Sr.Polilla #30 Sr.Polilla
Me alegra que a todos os funciones (en PC).

A mi en una tele LG no me funciona porque Pi-Hole me bloquea las URLs de terceros y se traba al iniciar contenido al no poder cargar los anuncios.
