Caso RTVE Play: Bloqueo de Contenido Publico y Vigilancia Digital desde Radio Televisión Española. Análisis forense

RTVE Play bloquea la reproduccion de video a usuarios con ad blocker. Un análisis forense revela que para ver un solo video, la pagina contacta con 29 dominios de 12+ empresas, incluyendo un servicio (Conviva) que intercepta todas las comunicaciones de red del navegador. Transferencias a EEUU sin garantias claras post-Schrems II (5+ prov. estadounidenses). Session replay integrado en Conviva (grabacion de sesión). Este repositorio documenta los hallazgos técnicos y contiene borradores de acciones legales a nivel nacional e internacional.