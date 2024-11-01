·
Caso Jubany: el ADN del principal sospechoso coincide con el del jersey de Helena y piden que vuelva a declarar
La Fiscalía pide reabrir la causa para una mujer que ya había sido investigada
|
etiquetas:
:
jubany
,
asesinato
,
crims
crob
Recordaba que estaba prescrito, pero
Debe tenerse en cuenta que hace más de veinte años del asesinato y que la causa está prescrita, a excepción de los que han sido previamente investigados. Según fuentes jurídicas, la causa para Echaguibel se archivó el 7 de octubre de 2005 y prescribirá si no se reabre antes del 7 de octubre de ese año
.
