edición general
10 meneos
8 clics
Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Según los datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Baleares, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019

| etiquetas: vivienda , mallorca , españa
8 2 0 K 122 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 122 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las viviendas para guiris y expats que no producen nada y a beneficio de rentistas que no producen riqueza sino que la extraen

Lo arreglamos tirando mierda de España en redes sociales www.meneame.net/m/Artículos/movimiento-viral-baja-precio-vivienda-gra
2 K 42
Lyovin81 #3 Lyovin81
Este país está condenado.
2 K 29
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Falla el sistema... que defienden las personas con su voto.
1 K 27
alfre2 #4 alfre2
Por aquí sostienen que todo se arregla construyendo más, pero sin imponer límites a la especulación.

Como si en las islas pudieras construir sin límite. En fin…
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#4 Aquí y en otras partes dicen lo mismo lo cual es absurdo viniendo de los especuladores, en plan siiiiii vamos a construir mas para bajar el precio (absurdo que quieran bajar el precio)

Pero se vende el pais al guiri y luego odian al inmigrante pobre, en Portugal igual echan la culpa al braseileño, en Grecia al turco y lo mismo, mismo discurso de los fondos de inversión que financian a Vox para tirarnos del barrio y odiar al pobre, negar el cambio climático, provocar un genocidio como el de valencia...
0 K 20
#7 Abril_2025
Después de los "fachapobres" vamos a tener que usar el "fachasincasa".

Las derechas bloquearon la única vez que se ha intentado ir contra los inversores en el Congreso.
0 K 11
#5 Perrota
Y qué hará la gente para remediarlo? Protestar? Votar a opciones menos liberales? Nada?
0 K 10
oceanon3d #9 oceanon3d
El mercado se regula solo.
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
falla que creian que vender sus casas por un riñon iban a encontrar casas a precio de gangas sin precio guiri
0 K 7

menéame