Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Según los datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Baleares, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019
Como si en las islas pudieras construir sin límite. En fin…
Pero se vende el pais al guiri y luego odian al inmigrante pobre, en Portugal igual echan la culpa al braseileño, en Grecia al turco y lo mismo, mismo discurso de los fondos de inversión que financian a Vox para tirarnos del barrio y odiar al pobre, negar el cambio climático, provocar un genocidio como el de valencia...
Las derechas bloquearon la única vez que se ha intentado ir contra los inversores en el Congreso.