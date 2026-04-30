Casi la mitad de la militancia de Más Madrid con derecho a voto son cargos o liberados del partido

El exdiputado de Más Madrid, Alberto Oliver, ha denunciado a través de sus redes sociales el proceso de burocratización y cierre de espacios de participación interna que atraviesa la formación liderada por Mónica García. Según los datos facilitados por el exparlamentario en un hilo de X, de las aproximadamente 800 personas que conservan actualmente el estatus de militantes con derecho a voto en los procesos autonómicos, cerca de 350 son cargos públicos o liberados de la estructura. Esta cifra supone que el 43,7% de la base decisoria...