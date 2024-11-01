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En casa, pariendo y sin voto: la manosfera promueve en EEUU el fin del sufragio femenino

En casa, pariendo y sin voto: la manosfera promueve en EEUU el fin del sufragio femenino

No es nueva, pero crece y se expande: hablamos de la campaña #Repealthe19th, que busca impedir que las norteamericanas ejerzan su derecho. Dicen que es por su "bienestar emocional" y porque toman malas decisiones. Demasiado izquierdistas.

| etiquetas: mujeres , feminismo , eeuu , elecciones , manosfera , machismo , derechos
19 4 0 K 217 politica
9 comentarios
19 4 0 K 217 politica
#2 Almirantecaraculo
El feminismo que ha ido muy lejos y claro... Se ven obligados, pobrecitos.
La que está liando Montero, no sé si Irene o la otra.
3 K 46
Aokromes #1 Aokromes
gilead un poco mas cerca.
1 K 31
themarquesito #3 themarquesito
#1 Para Heritage Foundation El cuento de la criada no es una distopía, es una utopía
2 K 56
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
El país más avanzado del mundo, faro de occidente, adalid de la democracia.
Te tienes que reír.
1 K 28
ummon #9 ummon
#6 Y ejemplo a seguir, según nos dicen algunos
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Mltfrtk #7 Mltfrtk *
Editado.
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tusitala #4 tusitala
Estas ideas están claramente en contra de los derechos humanos.
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ummon #8 ummon
#4 Para la derecha, los derechos humanos no existen, el único derecho que contemplan es el de comprar lo que puedas pagar. Y lo dicen abiertamente en sus think thank
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#5 Emotivo
Les da envidia lo de algunos muchos países musulmanes.
Es parecido.
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menéame