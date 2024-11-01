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En casa, pariendo y sin voto: la manosfera promueve en EEUU el fin del sufragio femenino
No es nueva, pero crece y se expande: hablamos de la campaña
#Repealthe19th
, que busca impedir que las norteamericanas ejerzan su derecho. Dicen que es por su "bienestar emocional" y porque toman malas decisiones. Demasiado izquierdistas.
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eeuu
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#2
Almirantecaraculo
El feminismo que ha ido muy lejos y claro... Se ven obligados, pobrecitos.
La que está liando Montero, no sé si Irene o la otra.
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K
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#1
Aokromes
gilead un poco mas cerca.
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#3
themarquesito
#1
Para Heritage Foundation
El cuento de la criada
no es una distopía, es una utopía
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#6
manc0ntr0
El país más avanzado del mundo, faro de occidente, adalid de la democracia.
Te tienes que reír.
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#9
ummon
#6
Y ejemplo a seguir, según nos dicen algunos
0
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#7
Mltfrtk
*
Editado.
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#4
tusitala
Estas ideas están claramente en contra de los derechos humanos.
0
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#8
ummon
#4
Para la derecha, los derechos humanos no existen, el único derecho que contemplan es el de comprar lo que puedas pagar. Y lo dicen abiertamente en sus think thank
0
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#5
Emotivo
Les da envidia lo de algunos muchos países musulmanes.
Es parecido.
0
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6
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La que está liando Montero, no sé si Irene o la otra.
Te tienes que reír.
Es parecido.