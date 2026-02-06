La Casa Blanca lanza TrumpRx, una plataforma para la venta directa de medicamentos

La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.
A ver, la idea puede ser buena, pero hacía falta ponerle ese nombre?
en.wikipedia.org/wiki/Affordable_Care_Act
Lo llamaban Obamacare de manera informal.
Es tan cutre y ordinario todo en él...
Puto meme de tío, que ganas tengo de verle colgado cual jamón en una plaza.
Lo curioso es que es verdad que están a una décima parte de lo que cuestan en internet.
Hay casos curiosos. "Airsupra", un inhalador, sale en google como que costaba en Amazon 45 dólares pero ya no se puede comprar, será un precio antiguo.
En esta tienda está por 200 dólares pero es que por internet de 400 no baja.
Ya que no se puede comprar aquí, he usado chatgpt para buscar medicinas similares en España y oscilan entre los 2 euros y los 40.
Dicho… » ver todo el comentario
Me sorprende que los la aristocracia empresarial halla colocado al Rey Desnudo