La Casa Blanca lanza TrumpRx, una plataforma para la venta directa de medicamentos

La Casa Blanca lanzó este jueves TrumpRx, una plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor que la Administración del presidente, Donald Trump, presentó como una de sus principales apuestas para reducir el costo de los fármacos recetados en Estados Unidos.

#1 erizomann
Que obsesión por ponerle a todo su nombre
4 K 37
kumo #3 kumo
#1 Supongo que el ObamaCare hizo mella xD

A ver, la idea puede ser buena, pero hacía falta ponerle ese nombre?
0 K 9
secreto00 #7 secreto00
#3 su nombre oficial era otro
en.wikipedia.org/wiki/Affordable_Care_Act

Lo llamaban Obamacare de manera informal.
3 K 34
kumo #8 kumo
#7 Lo sé, pero al final es el nombre que se quedó para la gente.
0 K 9
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Ya tiene portal para venta de instrumentos musicales? Podría llamarse Trumpeta
3 K 30
#12 pirat
#2 Y estilo de golf...o, pues todos los que juegan con él tienen que aceptar que el niñato malcriado y su cady hagan "trampas" moviendo la bola...
Es tan cutre y ordinario todo en él...
0 K 9
pepel #9 pepel
Vaya contrabandista está hecho.
0 K 20
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
¿Pero la venta de medicamentos no tenian que estar en manos privadas porque sino es comunismo? :troll:
0 K 19
#13 pirat
#5 si no
0 K 9
Aguarrás #4 Aguarrás
Pederasta, (mil mierdas más) y ahora también traficante. xD
Puto meme de tío, que ganas tengo de verle colgado cual jamón en una plaza.
0 K 13
#10 Febrero_2026 *
Qué maravillosa distopia.

Lo curioso es que es verdad que están a una décima parte de lo que cuestan en internet.

Hay casos curiosos. "Airsupra", un inhalador, sale en google como que costaba en Amazon 45 dólares pero ya no se puede comprar, será un precio antiguo.

En esta tienda está por 200 dólares pero es que por internet de 400 no baja.

Ya que no se puede comprar aquí, he usado chatgpt para buscar medicinas similares en España y oscilan entre los 2 euros y los 40.



Dicho…  media   » ver todo el comentario
0 K 11
aupaatu #6 aupaatu *
Si no fuera real ,parecería imposible que un impresentable egocentrico, narcisista y con rasgos evidentes de psicópata nos mostraría a lo que puede llegar la evoluciòn de neocapitalismo Imperial en un presidente del supuesto mundo libre y democrático
Me sorprende que los la aristocracia empresarial halla colocado al Rey Desnudo
0 K 9
#14 pirat
Quiere ser el más rico del cementerio.
0 K 9
#11 Equidislate *
Recordemos que Trump indultó a Ross William Ulbricht. Creador y condenado a cadena perpetua por aquello de Silk Road en la "red oscura". Se ve que le gustó el negocio del "emprendedor"al gran idiota naranja.
0 K 8

