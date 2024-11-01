edición general
La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

La primera dama estadounidense, Melania Trump, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo lunes 2 de marzo, como informó en un comunicado este jueves la Casa Blanca. En la cita, que se enmarca en la asunción por parte de Estados Unidos de la presidencia rotatoria mensual de la ONU, la primera dama planea destacar la educación como una herramienta para fomentar la tolerancia y promover la paz global,

8 comentarios
Uge1966 #3 Uge1966
Éstos de elmundotoday... :-D
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Joder como está la monarquía americana.
LinternaGorri #5 LinternaGorri *
#1 ríete, pero no queda nada para que Trump nombre a su caballo favorito cónsul.
Estamos alcanzando uno de nuestros puntos más vergonzosos e indignantes como humanidad.
pitercio #7 pitercio *
Se reunirán en mesa con florero.
#2 Suleiman
La próxima que manden al jardinero...
#8 JanSolo
Si mandan a una patata el resultado es el mismo.
#4 unocualquierax
Pues va a ser verdad que Trump odia a los de la ONU. No ha encontrado mejor forma de insultarlos.
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#4 esto se lo ha pedido la melania como capricho y el otro le ha respondido "claro que sí, pitxurrina", que para eso somos el mundo libre basado en reglas.
