La Casa Blanca afea a la prensa por caer en la "propaganda iraní" sobre su implicación en al ataque a una escuela

La Casa Blanca afea a la prensa por caer en la "propaganda iraní" sobre su implicación en al ataque a una escuela

La Casa Blanca ha afeado este miércoles a la prensa por haber caído en la "propaganda iraní" que señala al Ejército estadounidense de ser responsable de un ataque contra una escuela el sur del país el pasado sábado, que dejó más de cien muertos. "Le advierto de que no señale con el dedo a Estados Unidos", ha avisado.

#2 Leclercia_adecarboxylata
La típica escuela iraní que se autoinmola.

Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Israel y los ee.uu. cometieron un terrible atentado terrorista y un terrible crimen de guerra. [fin de la cita]

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Si lo tienen muy fácil… solo hay que ver lo que hace Israel y entonces programar que esos misiles inteligentes no caigan en escuelas u hospitales

#1 concentrado
Ellos nunca han hecho algo así

#5 Nusku
Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Departamento de Guerra habló de que únicamente hubo daños a infraestructuras después de lanzar las dos bombas atómicas

manbobi #8 manbobi
Como los de la propaganda rusa! Decían mientras nos hablaban de la isla de las serpientes y del fantasma de Kiev

jm22381 #9 jm22381
Karoline, cielo, no has dicho una puñetera verdad desde que aceptaste el trabajo y otro gobierno te ha desmentido casi en directo.
No nos creemos nada de lo que salga por tu boca ¬¬

Supercinexin #7 Supercinexin
Ya en tiempos de Bush Padre les derribaron un avión de pasajeros de la aerolínea iraní de un misilazo, un barco gringo apostado frente a sus costas. Se cepillaron por supuesto a todo el pasaje y tripulación, ciento y pico personas, y salió Bush Padre diciendo que jamás, nunca, pediría perdón en nombre de los Estados Unidos de América.

Pero oye, qué malo es Trump, eh, lo nunca antes visto.

Y seguro que el Pueblo Iraní está deseando que USA los libere, porque aman a América, claro, ¿por qué no iban a amarlos?

Gry #10 Gry
¿Entonces fue Israel? :-P

Aokromes #11 Aokromes
#10 solo dicen que no ha sido los eeuu, asi que... blanco y en botella.

johel #6 johel
Han sido las bombas que van por IA, la culpa es de Anthropic. ¿veis como Trump tenia razon vetandoles? :shit:


