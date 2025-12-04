·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10880
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
6768
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
8756
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
4144
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3598
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
588
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
547
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
497
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
501
¡Así se hunde lo público! El negocio detrás del colapso sanitario
530
La investigación de la CNN deja en evidencia la atrocidad que cometió Israel en Zikim
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
50
clics
Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres de hasta 75 años
La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anuncia que la conversión del antiguo Sepes se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes
|
etiquetas
:
sepes
,
casa 47
,
vivienda
,
alquiler
10
3
1
K
148
Vivienda
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
1
K
148
Vivienda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Atusateelpelo
Hasta que llegue el PP al gobierno y....
1
K
20
#1
Torrezzno
Sera Casa75
0
K
19
#8
jonolulu
#1
#6
#7
Por el artículo 47 de la Constitución
0
K
12
#5
jonolulu
#4
Bueno, ya tienen 40.000 en bolsa.
Lo que hace falta una ballena pública que compita con los tiburones. Y en banca tendría que pasar tres cuartos de lo mismo
0
K
12
#10
Ludovicio
#4
Poco parece, desde luego.
0
K
11
#2
Ludovicio
Pues podría llegar a tener algún efecto positivo pero no creo que sea suficiente.
0
K
11
#4
tpm1
#2
Me da a mi que no.
"su departamento lanzará una oferta publica con un fondo de 100 millones de euros para poder añadir más viviendas al parque público que gestionará Casa 47."
Siendo generosos y que pudiesen conseguir inmuebles a un precio tan bajo de 100.000.euros, serían mil inmuebles.
0
K
10
#6
Andreham
Por qué se llama "47"?
0
K
8
#7
woody_alien
#6
Son los años que tienes que esperar para conseguir piso.
1
K
16
#9
tpm1
#6
Dice la leyenda que si te lees la noticia lo sabrás,pero es algo que nadie ha podido comrpobar nunca.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que hace falta una ballena pública que compita con los tiburones. Y en banca tendría que pasar tres cuartos de lo mismo
"su departamento lanzará una oferta publica con un fondo de 100 millones de euros para poder añadir más viviendas al parque público que gestionará Casa 47."
Siendo generosos y que pudiesen conseguir inmuebles a un precio tan bajo de 100.000.euros, serían mil inmuebles.