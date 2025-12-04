edición general
Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres de hasta 75 años

La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anuncia que la conversión del antiguo Sepes se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes

Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Hasta que llegue el PP al gobierno y....
1 K 20
Torrezzno #1 Torrezzno
Sera Casa75
0 K 19
jonolulu #8 jonolulu
#1 #6 #7 Por el artículo 47 de la Constitución
0 K 12
jonolulu #5 jonolulu
#4 Bueno, ya tienen 40.000 en bolsa.

Lo que hace falta una ballena pública que compita con los tiburones. Y en banca tendría que pasar tres cuartos de lo mismo
0 K 12
Ludovicio #10 Ludovicio
#4 Poco parece, desde luego.
0 K 11
Ludovicio #2 Ludovicio
Pues podría llegar a tener algún efecto positivo pero no creo que sea suficiente.
0 K 11
#4 tpm1
#2 Me da a mi que no.

"su departamento lanzará una oferta publica con un fondo de 100 millones de euros para poder añadir más viviendas al parque público que gestionará Casa 47."

Siendo generosos y que pudiesen conseguir inmuebles a un precio tan bajo de 100.000.euros, serían mil inmuebles.
0 K 10
Andreham #6 Andreham
Por qué se llama "47"?
0 K 8
woody_alien #7 woody_alien
#6 Son los años que tienes que esperar para conseguir piso.
1 K 16
#9 tpm1
#6 Dice la leyenda que si te lees la noticia lo sabrás,pero es algo que nadie ha podido comrpobar nunca.
0 K 10

